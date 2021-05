Sonda da NASA captura zumbido misterioso no espaço; confira registro em áudio

Até recentemente, todas as espaçonaves da história haviam feito todas as suas medições dentro de nossa heliosfera, a bolha magnética inflada por nosso sol. Mas em 25 de agosto de 2012, a sonda Voyager 1 da NASA mudou isso. Ao cruzar a fronteira da heliosfera, tornou-se o primeiro objeto de fabricação humana a entrar – e medir – o espaço interestelar.

Como detalhado pela NASA, por meio de um longo comunicado, agora, há oito anos em sua jornada interestelar, os dados da Voyager 1 estão produzindo novos insights sobre como é essa fronteira.

Se nossa heliosfera é um navio navegando em águas interestelares, a Voyager 1 é um bote salva-vidas recém-lançado do convés, determinado a pesquisar as correntes. Por enquanto, quaisquer águas agitadas que ele sentir são principalmente do rastro de nossa heliosfera.

Mas, mais longe, ele sentirá as agitações de fontes mais profundas no cosmos. Eventualmente, a presença de nossa heliosfera desaparecerá completamente de suas medições.

O novo estudo, publicado nesta semana na Nature Astronomy, relata o que pode ser a primeira medição contínua da densidade do material no espaço interestelar.

Quando alguém imagina as coisas entre as estrelas – os astrônomos chamam de “meio interestelar”, uma sopa espalhada de partículas e radiação – pode-se imaginar um ambiente calmo, silencioso e sereno. Isso seria um erro.

NASA/JPL-Caltech

Meio interestelar está cheio de ondas turbulentas

Como detalhado pela NASA, como o oceano, o meio interestelar está cheio de ondas turbulentas. As maiores vêm da rotação de nossa galáxia, à medida que o espaço se espalha e cria ondulações com dezenas de anos-luz de diâmetro.

Ondas menores (embora ainda gigantescas) surgem de explosões de supernovas, estendendo-se por bilhões de quilômetros de crista a crista.

As menores ondulações geralmente vêm de nosso próprio Sol, pois as erupções solares enviam ondas de choque através do espaço que permeiam o revestimento de nossa heliosfera.

Como detalhado pela NASA, essas ondas quebrando revelam pistas sobre a densidade do meio interestelar – um valor que afeta nossa compreensão da forma de nossa heliosfera, como as estrelas se formam e até mesmo nossa própria localização na galáxia.

À medida que essas ondas reverberam pelo espaço, elas vibram os elétrons ao seu redor, que ressoam em frequências características, dependendo de como estão amontoados. Quanto mais alto o tom desse toque, maior a densidade do elétron.

O subsistema de ondas de plasma da Voyager 1 – que inclui duas antenas “orelha de coelho” projetando-se a 30 pés (10 metros) atrás da espaçonave – foi projetado para ouvir esse toque.

NASA/JPL-Caltech

Sonda da NASA captura zumbido misterioso no espaço

Em novembro de 2012, três meses após sair da heliosfera, a Voyager 1 ouviu sons interestelares pela primeira vez. Seis meses depois, outro “apito” apareceu – desta vez mais alto e ainda mais agudo. O meio interestelar parecia estar ficando mais espesso e rapidamente.

Como detalhado pela NASA, esses assobios momentâneos continuam em intervalos irregulares nos dados da Voyager hoje. Eles são uma excelente maneira de estudar a densidade do meio interestelar, mas requer um pouco de paciência.

Com isso, começou a encontrar uma medida contínua de densidade média interestelar para preencher as lacunas – uma que não dependesse das ondas de choque ocasionais que se propagavam do sol.

Como detalhado pela NASA, depois de filtrar os dados da Voyager 1, procurando sinais fracos, mas consistentes, ela encontrou um candidato promissor. Começou a pegar em meados de 2017, na época de outro apito.

Novo sinal de emissão de onda de plasma

Os especialistas chamam o novo sinal de emissão de onda de plasma e também parece rastrear a densidade do espaço interestelar. Quando os assobios abruptos apareceram nos dados, o tom da emissão sobe e desce com eles.

O sinal também se assemelha ao observado na atmosfera superior da Terra, que é conhecido por acompanhar a densidade de elétrons ali.

Com base no sinal, a densidade de elétrons em torno da Voyager 1 começou a aumentar em 2013 e atingiu seus níveis atuais em meados de 2015, um aumento de densidade de cerca de 40 vezes.

Como detalhado pela NASA, a espaçonave parece estar em uma faixa de densidade semelhante, com algumas flutuações, em todo o conjunto de dados que eles analisaram, que terminou no início de 2020.

Ainda de acordo com as informações, os cientistas estão atualmente tentando desenvolver um modelo físico de como a emissão da onda de plasma é produzida, que será a chave para interpretá-lo.

Enquanto isso, o Plasma Wave Subsystem da Voyager 1 continua enviando dados cada vez mais longe de casa, onde cada nova descoberta tem o potencial de nos fazer reimaginar nossa casa no cosmos. Confira:

Texto com informações da NASA

