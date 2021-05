Classificatórias do Free Fire World Series 2021 Singapura acontecem em 28 de maio

As partidas classificatórias do Free Fire World Series 2021 Singapore (FFWS 2021 SG) acontecerão no próximo dia 28 de maio, a partir das 10h (horário de Brasília) e a final acontece no dia 30 de maio, também a partir das 10h (horário de Brasília).

Como revelado pela Garena, a data foi alterada para acomodar a situação de pandemia global e os protocolos locais de saúde pública.

No total, 18 equipes de 11 regiões do mundo irão competir para serem coroados campeões do FFWS 2021 SG.

Free Fire World Series 2021 Singapore (FFWS 2021 SG)

Como detalhado, durante a fase classificatória, nove equipes se enfrentarão para tentar entrar em uma das três vagas nas finais.

Eles se juntarão aos nove campeões dos torneios regionais por uma chance de ganhar uma parte da premiação de 2 milhões de dólares – a maior de todos os tempos do Free Fire.

Texto com informações da Garena

LEIA TAMBÉM: