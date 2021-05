A desconfiança pode nascer por atitudes que fazem parte da personalidade de algumas pessoas. Inclusive, alguns signos do zodíaco tem maior chance de produzir esse sentimento complicado nos outros.

Confira os signos do zodíaco que mais deixam as pessoas desconfiadas:

Áries

Os arianos podem sim ser muitos leais e se comprometer com as pessoas. No entanto, existe uma atitude que pode causar desconfiança e deixar os outros com um pé atrás: sua capacidade de se rebelar e seguir em frente sem olhar para trás. Quando é decepcionado ou já não está feliz, ele é capaz de tomar decisões definitivas e reagir rápido, o que os da a fama de impulsivos e injustos.

Gêmeos

As pessoas dos signos de Gêmeos são inquietas e estão sempre perseguindo novas curiosidades. Por isso, é comum que eles despertem desconfiança no quesito lealdade, pois estão sempre se movendo para novas direções e conhecendo todos os lados de uma história. Esta característica também o faz ter fama de desapegados e pode deixar os outros em alerta.

Escorpião

Este signo pode ser visto como um grande amigo e que se torna próximo rapidamente das pessoas. No entanto, ele também provoca desconfianças quando demonstra que tem uma boa memória para as mágoas e guarda rancor facilmente. Essas atitudes podem gerar ataques que começam a desgastar a relação e deixam as pessoas com medo de estar convivendo com um inimigo.

Aquário

O aquariano é muito autêntico e rebelde, por isso é guiado a fazer o que acredita sem se preocupar com julgamentos. Essa personalidade faz com que algumas pessoas fiquem desconfiadas de que eles estão sempre tentando discordar de todos ou acabar com a tranquilidade do que funcionaria normalmente. Infelizmente, é possível que eles sejam taxados como pessoas que limitam as ideias e podem partir a qualquer momento.

Peixes

O pisciano pode penetrar profundamente nos sonhos, sentimentos e ideias da sua alma, mas nem sempre quer externar tudo isso e pode passar por fases nas quais se torna introspectivo. Algumas pessoas não entendem esse mecanismo e acham que eles estão escondendo algo ou confusos sobre coisas importantes do relacionamento, o que gerará desconfianças que nem sempre são fundamentadas.