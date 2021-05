Novo vídeo impressionante dá aos espectadores a sensação de estar em Marte e ver exploração marciana em primeira mão.

Um novo vídeo impressionante, com tecnologia 3D, da Agência Espacial Americana (NASA) dá aos espectadores a sensação de estar em Marte e ver a exploração marciana em primeira mão.

A novidade foi revelada pela instituição nesta semana, por meio de comunicado. Como informado, quando o Ingenuity Mars Helicopter subiu aos céus marcianos em seu terceiro voo em 25 de abril, o rover Perseverance estava lá para capturar o momento histórico.

Agora, os engenheiros da NASA renderizaram o voo em 3D, emprestando profundidade dramática conforme o helicóptero sobe, paira e então dá zoom lateralmente fora da tela antes de retornar para um pouso preciso.

Ver a sequência é um pouco como estar na superfície marciana ao lado de Perseverance e assistir o voo em primeira mão.

Localizado no mastro do rover, o gerador de imagens Mastcam-Z com zoom de câmera dupla forneceu a visão. Além de produzir imagens que permitem ao público acompanhar as descobertas diárias do rover, as câmeras fornecem dados importantes para ajudar os engenheiros a navegar e os cientistas a escolher rochas interessantes para estudar. Confira o vídeo (necessário óculos com filtro de cor):

Sensação de estar no Planeta Vermelho (Marte)

Como detalhado pela NASA, os frames do vídeo foram reprojetados para otimizar a visualização em um anáglifo, ou uma imagem vista em 3D quando visualizada com óculos com filtro de cor.

Os motoristas e operadores de braço robótico do rover usam um sistema 3D mais sofisticado para entender exatamente como as coisas estão posicionadas em Marte antes de planejar os movimentos do rover.

Os membros da equipe também têm visualizado imagens estáticas em 3D para o planejamento do rover. O voo de 25 de abril trouxe consigo vários outros primeiros, com o Ingenuity subindo 5 metros (16 pés), e então voando abaixo de 164 pés (50 metros).

Isso foi um recorde até que o Ingenuity viajou 873 pés (266 metros) em seu quarto voo, em 30 de abril. Para seu quinto voo, em 7 de maio, o Ingenuity completou sua primeira viagem só de ida, viajando 423 pés (129 metros), então alcançando uma altitude de 33 pés (10 metros) acima de seu novo campo de pouso.

Como detalhado pela NASA, os voos começaram como uma demonstração de tecnologia com o objetivo de provar que o voo controlado e motorizado em Marte é possível.

Agora eles servirão como uma demonstração de operações , explorando como a exploração aérea e outras funções podem beneficiar a exploração futura de Marte.

Mars 2020 Perseverance Rover

A Arizona State University em Tempe lidera as operações do instrumento Mastcam-Z, trabalhando em colaboração com a Malin Space Science Systems em San Diego.

Como detalhado pela NASA, um dos principais objetivos da missão do Perseverance em Marte é a astrobiologia, incluindo a busca por sinais de vida microbiana ancestral.

O rover caracterizará a geologia do planeta e o clima anterior, abrirá o caminho para a exploração humana do Planeta Vermelho e será a primeira missão a coletar e armazenar rochas e regolitos marcianos (rochas quebradas e poeira).

“As missões subsequentes da NASA, em cooperação com a ESA (Agência Espacial Européia), enviariam espaçonaves a Marte para coletar essas amostras seladas da superfície e devolvê-las à Terra para uma análise aprofundada”, detalhou.

Ainda de acordo com as informações, a missão Mars 2020 Perseverance é parte da abordagem de exploração Lua a Marte da NASA, que inclui missões Artemis à Lua que ajudarão a se preparar para a exploração humana do Planeta Vermelho.

Reprodução – NASA

Texto com informações da NASA

LEIA TAMBÉM: