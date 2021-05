5 penteados inovadores e estiloso que você precisa aprender hoje mesmo; com tutorial

Quem foi que disse que para ter penteados estilosos e descolados é preciso gastar bastante tempo ou ser complicado? Se você tem esta ideia em mente, fique tranquila, pois é possível solucionar esta situação com dicas práticas.

Qual estilo você mais gosta: com rabo de cavalo baixo, lenços ou coque alto? Na dúvida, todos estes e mais alguns, não é mesmo?

E se você está pensando em inovar no cabelo, mas não quer investir por enquanto em um corte ou até mesmo tinta, saiba que os penteados são excelentes alternativas.

Veja também estas dicas:

Para quem está curioso, o tutorial de hoje e que já ultrapassou as 70 mil visualizações, é compartilhado no canal da youtuber Nicole Prazeres, que ensina em poucos minutos dicas para inovar no seu dia a dia.

Já separou seus acessórios para os penteados?

Lembre-se que caso queira reproduzir as dicas, é importante contar com alguns itens. Pensando nisso, se tiver, separe:

Elástico de cabelo;

Pente comum;

Escovinha para o baby hair;

Elástico de silicone;

Chapinha;

Scrunchie;

Lenço.

E então, preparada para mais um tutorial de cabelo? Assista abaixo ao vídeo divulgado no YouTube. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

