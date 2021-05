Telescópio espacial mais poderoso do mundo entra na fase final de ajustes antes do lançamento pela NASA

O maior e mais poderoso telescópio de ciências espaciais do mundo abriu seu icônico espelho primário, pela última vez enquanto está na Terra. A etapa foi um marco importante na preparação do observatório para o lançamento ainda este ano pela NASA.

Conforme detalhado, por meio de comunicado, como parte dos testes finais do Telescópio Espacial James Webb da NASA, o espelho de 6,5 metros foi comandado para se expandir totalmente e travar no lugar, assim como faria no espaço.

A conclusão deste teste representa o ponto de verificação final da equipe em uma longa série de testes projetados.

O objetivo é garantir que os 18 espelhos hexagonais de Webb estejam preparados para uma longa jornada no espaço e uma vida de profundas descobertas.

Depois disso, todas as muitas partes móveis de Webb terão confirmado em testes que podem realizar as operações pretendidas após serem expostas ao ambiente de inicialização esperado.

Conforme revelado pela NASA, tornar as condições de teste próximas às que Webb experimentará no espaço ajuda a garantir que o observatório esteja totalmente preparado para sua missão científica a um milhão de milhas de distância da Terra.

Os comandos para destravar e implantar os painéis laterais do espelho foram transmitidos da sala de controle de teste de Webb em Northrop Grumman, em Redondo Beach, Califórnia.

As instruções de software enviadas e os mecanismos que operam são iguais aos usados ​​no espaço. Um equipamento especial de compensação de gravidade foi anexado ao Webb para simular o ambiente de gravidade zero no qual seus complexos mecanismos irão operar.

Todas as coberturas térmicas finais e blindagens inovadoras projetadas para proteger seus espelhos e instrumentos de interferências foram colocadas durante o teste.

Para observar objetos no cosmos distante e fazer ciência que nunca foi feita antes, o espelho de Webb precisa ser tão grande que não caiba dentro de nenhum foguete disponível em sua forma totalmente estendida.

Como uma obra de arte de origami, Webb contém muitas partes móveis que foram projetadas especificamente para se dobrarem em uma formação compacta que é consideravelmente menor do que quando o observatório está totalmente implantado.

Conforme revelado pela NASA, isso permite que ele caiba apenas dentro de uma carenagem de foguete de 5 metros, com pouco espaço de sobra.

Observatório para captar a radiação infravermelha

Para implantar, operar e trazer seus espelhos dourados em foco, são necessários 132 atuadores e motores individuais, além de um software de back-end complexo para suportá-los.

Uma implantação adequada no espaço é extremamente importante para o processo de ajuste fino dos espelhos individuais de Webb em um refletor funcional e massivo.

Uma vez que as asas estão totalmente estendidas e no lugar, atuadores extremamente precisos na parte traseira dos espelhos posicionam e dobram ou flexionam cada espelho em uma prescrição específica.

O teste de cada atuador e seus movimentos esperados foi concluído em um teste funcional final no início deste ano.

Ainda de acordo com as informações, após este teste, os engenheiros irão imediatamente abordar os poucos testes finais de Webb.

Incluem estender e restaurar dois conjuntos de radiadores que ajudam o observatório a esfriar, e uma extensão completa e restauração de sua torre implantável.

