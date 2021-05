Os signos que podem dar passos importantes após a Lua Nova em Touro de maio de 2021

Na noite de 11 de maio de 2021, uma Lua Nova em Touro ganhou os céus e marcou uma etapa de recomeços e novos objetivos para muitos signos do zodíaco.

Confira aqueles que podem dar passos importantes após a Lua Nova em Touro de maio de 2021:

Áries

Este pode ser um momento de boas notícias financeiras que também ajudarão a impulsioná-lo em novos caminhos e no desenvolvimento de projetos importantes. A autoestima pode também ficar em alta e o fará pensar na forma como você se valoriza e como os outros o valorizam, o que pode trazer transformações interessantes.

Fazer as mudanças corretas liberará alguns medos, tornando possível abraçar novas aventuras. Apenas defina bem suas intenções e acredite nas recompensas que o universo pode presentear quando você está aberto e focado em fazer o melhor.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Câncer

Algumas visões para o futuro são observadas com mais esperança e a vontade de colocar a mão na massa para realizá-las chegará. Esta energia pode impulsionar novos objetivos e também contatos com pessoas importantes, o que o faz olhar para o que ainda faz sentido em sua vida e o que já não contribui em nada.

É possível que algumas limitações sejam descobertas, mas sua forma de se comunicar e conseguir encontrar pontos em comum com os outros aumentará e pode deixar a realidade mais leve na hora de fazer escolhas e dar passos. Reflita mais e se oriente com calma!

Libra

Algumas portas se abrem para que passos até a estabilidade sejam dados em sua vida, seja em questões de relacionamento, trabalho ou financeiras. Esta é a hora em que tudo o que é importante para você tende a avançar para uma direção mais positiva que pode surpreender.

Não se esqueça de pedir ajuda se necessário e se conectar com a intuição para saber como resolver as coisas da melhor forma. Nesta fase, é importante se concentrar e olhar para tudo com calma, enxergando os detalhes que podem estar ocultos.