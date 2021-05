Os signos que mais sofrem com os problemas entre amigos e amores

Quem já precisou ficar no meio de desentendimentos entre amigos e um parceiro romântico sabe o quanto esta situação pode ser difícil. É claro que este problema quase sempre acaba em desapontamentos, mas alguns signos do zodíaco tendem a sofrer ainda mais com isso.

Confira quais são os mais afetados pelos problemas entre amigos e amores:

Gêmeos

O geminiano é um ser de muitos amigos e pode ser até um pouco territorial quando se trata dos vários círculos aos quais pertence; ele não se prende, mas todos são importantes na sua vida. Quando amigos e parceiros iniciam um conflito, ele se sentirá muito dividido e não saberá como agir. É possível que ele tente apaziguar as coisas, mas certamente não abrirá mão de conviver com ambos mesmo se não houver uma resolução, afinal, ele sempre sabe como dar um jeito.

Câncer

O canceriano veio ao mundo para construir famílias e se entrega aos sentimentos que cria pelos outros com muita dedicação. Infelizmente, quando convive entre amigos e parceiros que não se dão bem, ele se sentirá em um grande conflito sentimental que não o deixará tranquilo. Suas decisões dependerão de muitas coisas, principalmente do nível de apego que este signo pode desenvolver para com quem ama; ele tem maior probabilidade de escolher um lado na história, mesmo que seja aos poucos.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Libra

O libriano é um mestre em se tornar o amigo que é sempre lembrado e as pessoas sentem falta da sua alegria, leveza e encanto. Ele prefere ficar o mais longe possível de conflitos e, quando precisa lidar com problemas envolvendo os amigos e seu parceiro, ficará em cima do muro durante um tempo. Se a situação se tornar insustentável, ele irá pesar suas responsabilidades e o valor dos sentimentos para tomar uma decisão – que nunca será fácil ou sem sofrimento.

Sagitário

O sagitariano honra muito tudo o que desperta seu amor e tende trazer alegria para os corações. No entanto, quando se vê no meio de uma briga entre seus amigos e parceiro, pode perder a tranquilidade e ficar bem irritado. Ele tentará colocar panos quentes e fazer sua vontade ser respeitada, mas tudo dependerá do quão apaixonado e de quanta importância ele dá para a sua liberdade naquele momento.

Peixes

O pisciano pode ter uma conexão muito forte com os amigos que escolheu para a sua vida, mas também se envolve com intensidade em seus relacionamentos. Ao lidar com um problema entre amigos e parceiros, ele se sentirá bem triste e irá absorver toda a tensão ao redor, podendo ter muito do seu emocional afetado. Assim como o canceriano, o nível de dependência que ele pode desenvolver pelas outras pessoas ajudará a determinar suas decisões.