Em evento exclusivo, Godzilla e Kong se confrontam no game World of Warships

O conflito épico entre os monstruosos titãs da Legendary Entertainment segue firme enquanto o game World of Warships lança um evento único por tempo limitado inspirado em Godzilla vs. Kong, com atividades e itens exclusivos no jogo.

Conforme revelado pela Wargaming, por meio de comunicado, Godzilla e Kong estarão disponíveis para serem adquiridos como comandantes com locuções e visuais dedicados a partir de hoje até o final de maio.

Além disso, uma cadeia especial de missões de combate está disponível para todos os jogadores de World of Warships.

Para obter o conteúdo exclusivo, os jogadores poderão escolher entre três pacotes temáticos diferentes.

São eles: Kong: Fúria Primordial; Godzilla: Monstro do Apogeu e Titãs: Pacote Grande.

Game World of Warships

Além disso, uma nova cadeia especial de missões de combate já está disponível. Para desbloqueá-la, os jogadores precisarão escolher um lado — Equipe Godzilla ou Equipe Kong.

Cada estágio concluído da cadeia de missões recompensará os jogadores com duas camuflagens: Guardião Definitivo ou Titã Definitivo.

Ainda de acordo com as informações, após concluída, a cadeia de missões oferecerá o contêiner Dois Titãs – Um Rei como recompensa final.

A cadeia de missões estará disponível para Batalhas Aleatórias, Classificatórias e Cooperativas, bem como em Operações jogando com navios de nível V a X. Confira trailer:

Com informações da Wargaming

