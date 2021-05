3 dicas de penteados para cabelos cacheados longos que você precisa fazer já; com tutorial

Pensando em inovar nos penteados, mas está sem inspiração e não sabe por onde começar? Diferente do que talvez muitos pensem, é possível dar um “plus” nos fios de maneira prática.

Você é do tipo que ama sugestões com baby hair e até mesmo coques? Então, se prepare e confira as dicas desta quarta-feira, pois elas vão te dar uma grande mão.

E caso esteja curiosa, as dicas são do canal da youtuber Ana Josi, que ensina em pouco mais de 5 minutos, 3 dicas de penteados rápidos e fáceis de fazer sozinha em casa.

Garanta os seus acessórios para os penteados

É isso mesmo! Se você quer reproduzir as sugestões de Ana Josi, com um tutorial que já superou as 230 mil visualizações, é importante que conte com alguns itens, que te ajudarão no processo e finalização das dicas. Assim sendo, se tiver, separe:

Elástico de cabelo;

Pente comum;

Escovinha para o baby hair;

Creme de cabelo;

Grampo (opcional).

Sem mais delongas, confira abaixo o tutorial divulgado no YouTube. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

