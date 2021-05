VÍDEO: segundo maior avião cargueiro do mundo sai da pista ao pousar no Aeroporto de Guarulhos

O gigante Antonov AN-124, segundo maior avião cargueiro do mundo, saiu da pista ao pousar no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo.

O incidente ocorreu na madrugada desta terça-feira (11), de acordo com informações do portal G1.

Características notáveis do modelo incluem o nariz (que, na verdade, é a porta de proa do compartimento de carga) e as portas do compartimento de carga de cauda.

Reprodução/ TV Globo

Além disso, 24 rodas permitindo operações de pouso em asfalto, terra, grama e neve (desde que preparada para isso).

Segundo maior avião cargueiro do mundo

Como relatado, após o pouso, a aeronave havia perdido seu ponto de virada na última saída da pista e teria ficado travada na grama, sem conseguir sair (como mostra na imagem acima).

Neste momento, o gigante já foi retirado e está no pátio do terminal aéreo, o mais movimentado do país.

Confira vídeo ao vivo do aeroporto (momento do pouso ocorreu na madrugada):

