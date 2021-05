Em 11 de maio de 2021, uma Lua Nova em Touro marca novos começos para todos os signos do zodíaco, mas alguns deles receberão uma influencia ainda maior nesta fase.

Confira os signos que sentirão intensamente os efeitos da Lua Nova em Touro:

Touro

Muitas mudanças aconteceram e você tomará agora em suas mãos algo valioso: o poder de escolha. Nem sempre é fácil deixar de se contentar com o que já não serve mais, mas será necessário se concentrar em maiores metas e desejos para das os passos certos. Chegou o momento de não deixar que ninguém o atrapalhe e que opiniões mudem seu rumo. Se reconecte com seus valores, cuide-se e saia da zona de conforto quando tiver suas intenções claras.

Leão

Este é um momento importante de escolhas e crescimento, principalmente na carreira ou caminhos que você deseja tomar para evoluir na vida. A criação de novas oportunidades dependerá de você e de algumas mudanças que podem não ser simples de fazer. É preciso seguir os instintos, intuição e inspirações, ficando mais ligado a espiritualidade e até mesmo sonhos que possam ser reveladores. Cuide mais do seu emocional e se fortaleza para aproveitar as transformações da melhor forma.

Escorpião

Todo o tipo de parcerias e conexões com as outras pessoas são iluminadas, entrando em destaque na sua vida. Mais do que aquilo que eles representam, é possível que a reflexão se torne mais profunda sobre os objetivos por trás dos relacionamentos e o que você vem explorando deles. Esta será uma fase de muita honestidade e diálogos necessários que terão efeitos importantes no futuro. Confie naquilo que sente e concentre-se em seu poder de pensar os prós e contras para tomar decisões.