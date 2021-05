3 penteados rapidinhos se você tem o cabelo crespo curto; aprenda em menos de 5 minutos

Quando o dia está corrido e a semana intensa, só contando com penteados rápidos e práticos, não é mesmo? E se este é o seu caso, fique tranquila, pois as recomendações desta terça-feira (11) vão te dar uma grande mão.

Tem o cabelo crespo e está sem inspiração para dar um “plus” nos fios? Confira então o tutorial que desta vez é compartilhado no canal da youtuber Andressa Barbosa e que já conta com mais de 20 mil visualizações.

Com franja, meio-preso ou moicano? Se você gosta de penteados neste estilo, poderá aprender como fazê-los sozinha e em menos de 5 minutos.

Já separou os seus acessórios?

É isso mesmo! Se você quer reproduzir as sugestões enquanto confere o tutorial, como sempre recomendado, é importante que conte com alguns acessórios, que auxiliam tanto no processo, quanto na finalização. Pensando nisso, se tiver em casa, separe os seguintes itens:

Grampos;

Pente;

Presilhas.

Sem mais delongas, confira abaixo o tutorial divulgado no YouTube. Caso não consiga visualizá-lo, não se preocupe, basta acessar o link).

