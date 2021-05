Sonda da NASA captura áudio e vídeo de voo impressionante de helicóptero no planeta Marte

A sonda Perseverance Mars Rover da Agência Espacial Americana (NASA) capturou áudio e vídeo de um voo impressionante do Ingenuity Mars Helicopter no planeta Marte. Os detalhes foram revelados pela instituição recentemente.

Como revelado, por meio do site oficial, os sons dos rotores do helicóptero adicionam outra nova dimensão ao projeto histórico. Com isso, pela primeira vez, uma espaçonave em outro planeta gravou os sons de uma espaçonave separada.

O Perseverance Mars usou um de seus dois microfones para ouvir o helicóptero Ingenuity voar pela quarta vez em 30 de abril de 2021.

“Um novo vídeo combina imagens do helicóptero movido a energia solar feitas pelo imager Mastcam-Z da Perseverance com áudio de um microfone pertencente ao instrumento laser SuperCam do rover”, informou na postagem.

NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS/LANL/CNES/CNRS/ISAE-SUPAERO

Nova dimensão ao projeto histórico em Marte

Como revelado pela NASA, o laser atinge rochas à distância, estudando seu vapor com um espectrômetro para revelar sua composição química.

O microfone do instrumento registra os sons dos golpes de laser, que fornecem informações sobre as propriedades físicas dos alvos, como sua dureza relativa. O microfone também pode gravar ruído ambiente, como o vento marciano.

Com o Perseverance estacionado a 262 pés (80 metros) do local de decolagem e pouso do helicóptero, a missão do rover não tinha certeza se o microfone captaria algum som do voo.

Mesmo durante o voo, quando as hélices do helicóptero giram a 2.537 rpm, o som é bastante abafado pela fina atmosfera marciana.

É ainda mais obscurecido por rajadas de vento marcianas durante os momentos iniciais do voo.

Arquivo melhorado pelos cientistas – mais fácil de ouvir

Como revelado pela NASA, os cientistas tornaram o áudio, que é gravado em mono, mais fácil de ouvir, isolando o som da pá do helicóptero de 84 hertz, reduzindo as frequências abaixo de 80 hertz e acima de 90 hertz, e aumentando o volume do sinal restante.

Algumas frequências foram cortadas para realçar o zumbido do helicóptero, que é mais alto quando o helicóptero passa pelo campo de visão da câmera.

Como revelado pela NASA, o SuperCam é liderado pelo Laboratório Nacional de Los Alamos no Novo México, onde a unidade do corpo do instrumento foi desenvolvida.

Ainda de acordo com as informações, essa parte do instrumento inclui vários espectrômetros, eletrônicos de controle e software. Confira o vídeo divulgado no YouTube:

Texto com informações da NASA

