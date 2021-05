Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 10 a 14 de maio de 2021

Mais uma semana chegou e surpresas podem começar a movimentar maio de 2021! Aqui você confere o horóscopo semanal, com previsões para todos os signos do zodíaco.

Confira tudo o que pode rolar de 10 a 14 de maio de 2021:

Áries

Chegou a hora de reivindicar seu poder no seu caminho! Tenha apenas atenção com o orgulho e evite cair em sentimentos de grandeza. Você é capaz de realizar o que deseja sem passar por cima de ninguém.

Dias bons para se reinventar e dar o melhor de você; seja mais discreto com seus sucessos para não despertar a inveja de quem está ao seu redor. Tente estar mais focado em tudo o que você faz para ter bons resultados.

É hora de amadurecer e tomar boas decisões no amor. Em 11 de maio você terá sorte com os números 09 e 27; tente usar a cor vermelha para trazer mais abundância à sua vida. Os solteiros podem conhecer um amor muito compatível de Áries, Leão e Sagitário.

Touro

Hora de não aceitar menos do que merece e saber que vale muito! Evite levar isso para o lado material e busque mais esclarecimentos espirituais. As boas ações são as que devem ser valorizadas e não o dinheiro.

As energias positivas o envolvem com mais força. Serão dias de abundância e estabilidade emocional, mas você não deve deixar de confiar na sua intuição sobre as verdadeiras intenções das pessoas.

Leia muito bem tudo o que for assinar; preste atenção em documentos envolvendo trabalho e novos projetos. No amor, procure esquecer quem não era para você e busque mais estabilidade emocional.

Seu melhor dia será 12 de maio com os números 01 e 28; use mais a cor amarela para que a abundância entre em sua vida para ficar.

Gêmeos

Momento de se fazer presente e mostrar sua verdade. Não tenha tanto medo sobre a aceitação e reconhecimento dos outros; faça aquilo que o deixa bem. O ego deve ser controlado com a bondade para realizar o que deseja.

Semana de estar com muitas pressões do trabalho ou estudos e isso pode trazer estresses. Cultive a calma e não caia em provocações das outras pessoas. Mantenha a postura.

Você irá se sentir melhor em termos de saúde, mas não deve deixar de se cuidar. Tenha atenção com o seu parceiro e evite um distanciamento; tente falar sobre os problemas e se não houver mais amor, é melhor dar um tempo. Sua sorte será maior em 13 de maio com os números 24 e 31. O azul ajudará a trazer tranquilidade.

Câncer

Momento de transformar seus hábitos, equilibrar aambição e aproveitar a vida! Coloque isso em prática para que você tenha a serenidade que sua mente precisa e não se preocupe apenas em ganhar dinheiro ou lutar pelo reconhecimento de outras pessoas.

Não deixe de lado sua vida amorosa e aproveite o amor que você tem a seu redor. É hora de deixar o negativo para trás e se reinventar tanto na mente como na saúde física.

Semana de alguns tropeços no trabalho e estudos, por isso concentre-se mais e esteja 100% atento em tudo o que faz. Não peça para voltar com alguém que o deixou; encha-se de amor próprio para atrair pessoas melhores no amor.

Os relacionamentos devem ser construtivo; redobre a atenção com quem o faz sofrer. Seu melhor dia será 13 de maio com os números 04 e 33; tente usar mais a cor verde.

Leão

Chegou a hora de liderar com sabedoria e tomar decisões importantes fazendo o melhor para si e para os outros. O orgulho não trará bons resultados e aliados podem se afastar.

Coloque em prática a calma e empatia, especialmente se lida com serviços administrativos. Semana de boas surpresas financeiras ou para negócios que começam a crescer. Algo será celebrado.

O amor verdadeiro pode ser encontrado em alguém do signo de Gêmeos, Libra ou Aquário que será muito compatível com você. Tenha cuidado com as fofocas entre seus colegas de trabalho; tente não falar de mais. Seu dia de sorte será 12 de maio com os números 00 e 21 e sua cor é o amarelo.

Virgem

Evite tentar tanto ser perfeito, isso pode fazer você sabotar a própria felicidade! O sucesso sempre chega, mas quando ele é acompanhado de felicidade e amor, vale muito mais. Tenha pensamentos mais positivos e evite o drama.

Semana de contratação, novidades ou mudanças no trabalho. Uma viagem pode ser planejada. O amor finalmente entra em sua vida para ficar e isso trará estabilidade.

Tenha cuidado com estresse e problemas nervosos; exercite-se e durma mais, além de tentar ter tempo de qualidade investido em você. Seu dia de sorte será 13 de maio com os números 05 e 41.

Libra

Fase de tomada de decisões e realização de objetivos. Um relacionamento estável pode surgir e é importante não deixar o medo impedi-lo de seguir seu caminho. Problemas são solucionados.

Você encontrará a resposta certa para muitas perguntas e pode dar bons conselhos. Semana de dúvidas no trabalho; mantenha-se calmo para saber decifrar as energias e aceitar os desafios certos para progredir.

Tenha cuidado com os problemas de saúde e cuide-se mais. Um pretendente do signo de Áries ou Aquário pode procurá-lo com a intenção de ter um relacionamento mais sério. Seus números da sorte são 01 e 88; tente usar mais as cores azul e vermelho para estimular a sorte em sua vida.

Escorpião

Momento de ter mais equilíbrio na mente e no coração, valorizando aquilo que não é material, mas traz felicidade. Não tenha medo de pensar e refletir sobre as situações, apenas evite ser intolerante com os outros.

Não confunda sexo e amor. Esta pode ser uma fase mais sentimental e é preciso saber quem o faz se sentir completo no amor. Semana de algumas dificuldades com dinheiro que pede economizar e pagar as dívidas em dia.

Se você vai mudar de casa, procure aquilo que o fará se sentir mais confortável em seu ambiente. Cuide da sua saúde e evite o excesso de álcool. Seu melhor dia será 11 de maio com os números 03 e 26; tente usar mais cinza e branco para ter abundância.

Sagitário

Chegou a hora de reconhecer alguns erros e aprender com eles. Evite também criar problemas onde não existem ou ser arrogante; é preciso ser menos conflitivo. Tente ser humilde e aprender com todas as coisas boas e ruins.

Será uma semana de muitas reuniões de última hora, novos projetos e mudanças de trabalho; esteja focado e não tenha medo de assumir a liderança.

Hora de cuidar melhor da saúde física e ter hábitos mais saudáveis. Uma mudança de casa ou local pode chegar em breve. Seu melhor dia é 12 de maio com os números 31 e 24.

Capricórnio

Você é merecedor e dá sempre o melhor de si; continue assim, mas procure o sucesso por você e não para agradar os outros. A produtividade deve aumentar ou trabalho se tornará maior.

É hora de buscar parceiros que sejam recíprocos com você e também queiram cultivar a estabilidade emocional. Uma viagem pode ser planejada. Seus estudos o fazem crescer no futuro, então aplique-se mais.

No amor, você permanecerá estável com aquela pessoa que tanto ama. Seu dia de sorte é 13 de maio com os números 03 e 28; use as cores amarelo e laranja para estimular a sorte.

Aquário

Momento de ser mais seguro e não ter medo do que os outros podem dizer. Aproveite todo o seu poderautêntico, forte e carismático, se afastando da fofoca e não deixando a inveja das pessoas ao seu redor atrapalhar.

É hora de defender aquele emprego que você deseja e o amor daquela pessoa que você tanto gosta. Semana de muito trabalho e resolução de pendências. Você recebe um convite para fazer uma viagem com seu parceiro.

Tente dormir mais horas para que você possa ter equilíbrio mental. Você conserta algo. Um amigo o procura para pedir um conselho amoroso. Seu melhor dia será 11 de maio com os números 14 e 19; suas cores da sorte serão laranja e preto. Pare e recomponha a calma diante de deságios; não se desespere.

Peixes

Tome a decisão de ser forte e tenha autoestima para manter sua postura. Não tenha medo do sucesso ou do fracasso; acredite no seu potencial de realizar seus objetivos.

As energias positivas devem ser mentalizadas para que tudo saia da melhor forma. Comece a procurar as oportunidades que são melhores em todas as áreas da sua vida, inclusive no amor.

É hora de cortar relacionamentos tóxicos e buscar ser mais feliz. Uma viagem pode ser planejada. Um novo amor surge em breve e pode ser alguém muito compatível de Gêmeos, Libra ou Sagitário.

Cuide melhor da saúde emocional, mental e física. Seu dia de sorte é 13 de maio com os números 00 e 31; tente usar roxo e branco mais para aumentar a sorte.