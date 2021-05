O estresse gerado pela pandemia da covid-19 pode ser sentido na pele. Literalmente. Segundo a SBD ( Sociedade Brasileira de Dermatologia), especialistas da área de todo o Brasil têm percebido um aumento significativo no número de pacientes com erupções cutâneas, urticária nervosa, dermatite atópica, psoríase, vitiligo, alopecia areata e eflúvio telógeno (veja abaixo características de cada doença).

“Temos percebido que os pacientes vêm sofrendo um estresse emocional muito grande por conta do o isolamento social e do medo do contágio. Além disso, pessoas diagnosticadas com doenças de pele antes da pandemia observam uma piora no quadro”, afirma o coordenador do Departamento de Medicina Interna da SBD, Paulo Ricardo Criado.

A percepção do aumento de pacientes por causa dessa tensão pandêmica é observada por diversos profissionais. O dermatologista Ivan Rollemberg, CEO da Human Clinic, do Estúdio Face, e responsável pela Dermatologia do Hospital Santa Helena, em São Paulo, é um deles. “Isso ocorre porque os períodos de estresse aumentam a liberação de neurotransmissores e prejudicam o sistema imunológico, provocando ou exacerbando doenças como a dermatite atópica, caracterizada por coceira e lesões de dermatite, e a psoríase, que podem ser identificadas pelas placas vermelho-descamativas nas áreas extensoras do corpo”, explica.

Rollemberg também esclarece que nos pacientes com vitiligo e alopécia areata, o trauma psicológico pode desencadear respostas do sistema imunológico contra partículas da pele e pelos. O eflúvio telógeno, definido pelo aumento da queda capilar por uma agressão ao organismo desencadeada pelo estresse psicológico, se intensificou recentemente com a pandemia da covid-19. “A redução do acompanhamento médico e a incapacidade de manutenção terapêutica também prejudicaram o tratamento das doenças crônicas”, acrescenta o dermatologista.

Foi o que aconteceu com a assistente administrativa Thalia Calisto, de 22 anos. Ela começou a ver o seu cabelo cair depois de alguns meses de muito estresse neste período de pandemia. “Perdi o emprego e fiquei muito ansiosa e angustiada diante das incertezas que estamos vivendo. Na época, eu ainda não havia contraído a covid-19, mas o fator psicológico refletiu demais na minha pele e nos meus cabelos”, explica.

A engenheira de minas Patrícia Amaral, de 38 anos, tem psoríase desde os 15 e sentiu uma piora na doença nos últimos meses. Ela também não contraiu o vírus, mas ainda assim percebeu uma queda na sua condição. “Minha pele piorou muito, por isso tive que procurar um médico e tomar alguns medicamentos”, relata.

De fato, ainda não existem estudos concluídos sobre a relação entre a covid-19 e as doenças de pele. Há, no entanto, “hipóteses e relatos de pacientes”, explicou a dermatologista Marcela Matos Simões. “Apesar de não termos ainda essas respostas, o estresse é comprovadamente um fator agravante para o surgimento ou piora das doenças de pele.”

As pesquisas para conhecer alguma relação entre doenças de pele e covid-19, porém, estão em andamento. “Iniciamos uma pesquisa aprovada no comitê de ética que uniu médicos e professores de várias universidades do Brasil. Formulários estão sendo preenchidos voluntariamente pelos pacientes detalhando o agravamento das doenças cutâneas”, revelou Paulo Ricardo Criado, da SBD.

Atenção aos sinais

Como prevenção a todas essas doenças, Marcela recomenda que além de manter uma rotina saudável, com boa alimentação, sono adequado e prática de atividades físicas, é muito importante tratar também a parte emocional. “Faça atividades que tragam prazer, mantenha laços de amizade e familiares mesmo à distância e, se necessário, busque tratamento psicológico. Recomendo, inclusive, considerar o uso de medicamentos para depressão e ansiedade se for necessário e com orientação de um profissional. Estamos passando por um período atípico e que pode trazer consequências graves para o corpo e para a mente, inclusive a longo prazo”, orienta a dermatologista.

As doenças de pele mais recorrentes

1. Urticária Nervosa

Pode ser agravada pelo estresse emocional. Corresponde a uma reação exagerada do sistema imune. Provoca sintomas como lesões na pele em forma de placas avermelhadas que são caracterizadas por coceira intensa, irritação e inchaço.

2. Dermatite atópica

Doença genética, crônica e não contagiosa que apresenta pele seca, erupções que coçam e crostas. Seu surgimento é mais comum nas dobras dos braços e da parte de trás dos joelhos. Também pode vir acompanhada de asma ou rinite alérgica.

3. Psoríase

Doença autoimune, inflamatória e não contagiosa da pele. O próprio sistema de defesa do corpo começa a atacar as células dermatológicas por algum motivo, causando lesões, manchas espessas e escamosas na pele.

4. Vitiligo

Doença caracterizada pela perda da coloração da pele. As lesões formam-se por causa da diminuição ou da ausência de melanócitos (células responsáveis pela formação da melanina, pigmento que dá cor à pele) nos locais afetados.

5. Alopécia aresta

Doença inflamatória que provoca a queda de cabelo. Diversos fatores estão envolvidos, como a genética e a participação autoimune Os fios começam a cair resultando mais frequentemente em falhas circulares sem pelos ou cabelos.

6. Eflúvio telógeno

Condição que se caracteriza pelo aumento da queda diária de fios de cabelo. Seu aumento é visto principalmente naquele “bolo” que cai no chuveiro ou fica na escova quando penteamos. O eflúvio se divide em dois tipos: agudo e crônico.

*Com supervisão de Luccas Balacci e Wilson Dell’Isola