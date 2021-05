3 raças de cães mais agressivas do mundo

Uma pesquisa realizada pela Universidade de Helsinque, na Finlândia, estudou 9 mil cães de 23 raças diferentes para entender quais são as raças mais agressivas do mundo e as causas que levam a tal agressividade

Quem apostou suas fichas no rotweiller, no pitbull ou em qualquer outro cão de grande porte passou longe. Os pesquisadores mesmo ficaram muito espantados ao saber que os cachorros considerados mais agressivos eram das raças Rough Collie, Poodle e Schnauzer, nessa ordem.

De acordo com o estudo, cachorros machos, menores e mais velhos se tornam mais agressivos em contato com seus cuidadores, geralmente porque sentem dores causadas por doenças relacionadas à idade e se tornam menos sociáveis.

E, claro, a experiência com seus cuidadores tem grande influencia no comportamento do pet, já que o estudo aponta que cuidadores inexperientes tendem a ter cães mais raivosos.

Outro dado importante mostrado pela pesquisa é que cachorros que convivem com outros cães se tornam menos agressivos.

Agora, adivinhem as duas raças que ganharam o troféu de ‘mais calmas’ e sociáveis entre todos os caninos? Acertou quem apostou no Golden Retriever e Labrador Retriever, não por acaso os cachorros considerados mais inteligentes também.

O resultado do estudo foi publicado na revista Nature.