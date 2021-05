Jogos gratuitos para membros PlayStation Plus de maio: Battlefield V, Stranded Deep e Wreckfest

Foram revelados recentemente pela Sony os jogos gratuitos do mês de maio para membros PS Plus (PlayStation Plus).

Conforme detalhado, pelo blog, são os títulos: Battlefield V (PS4), Stranded Deep (PS4), e ‘Wreckfest: Drive Hard. Die Last’ (PS5).

Assinantes PlayStation Plus

Todos os games estarão disponíveis para assinantes PlayStation Plus adicionarem às suas bibliotecas até o dia 31 de maio.

“PS é uma assinatura recorrente com taxas periódicas cobradas até que seja cancelada”, detalhou.

