Yoga e massagem corporal podem ser aliadas importantes no alívio dos sintomas dos Transtornos de Ansiedade.

No Brasil, segundo as estatísticas da Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 19 mil pessoas sofrem de ansiedade, que na verdade é um dos sintomas de diversos transtornos, chamados de Transtornos de Ansiedade. É sabido que a principal forma de tratamento são as sessões de psicoterapia, às vezes combinadas com remédios prescritos por um psiquiatra. “O psicólogo vai tentar identificar o que favorece os gatilhos que acionam a ansiedade do paciente“, explica o professor psicólogo do CEUB, Sérgio Henrique.

Mas também outras formas de aliviar a ansiedade e melhorar os resultados do tratamento com a psicoterapia. A prática de exercícios físicos é considerada uma aliada já que é benéfica para controlar o Sistema Nervoso Autônomo. “Quando fazemos essas atividades, tentamos diminuir os batimentos cardíacos, a respiração e o metabolismo do corpo, acalmando a mente”, explica Sérgio.

Confira duas maneiras de controlar a ansiedade a partir da movimentação do corpo.

Yoga

Uma prática milenar, criada há mais de 5.000 anos, que pode te ajudar a minimizar a ansiedade. “A rotina das pessoas deixa elas bem ansiosas, e não é à toa que muitos alunos chegam com indícios de ansiedade e depressão por causa disso. As pessoas entendem que a mente pode ser um inimigo e a saúde mental é um dos assuntos mais abordados atualmente”, explica Alane Menezes, instrutora de yoga.

Ela recomenda que a prática da Yoga seja feita todos os dias, por pelo menos 20 minutos, combinando diferentes tipos de respiração, para ajudar a acalmar o corpo. “Posturas que te exijam permanência são mais indicadas para trabalhar a respiração, pois a concentração se torna foco de toda a ação. Pode-se deitar de barriga pra cima ou sentar levando o foco ao perceber o ar entrando e saindo”, orienta Alane. Ela complementa que deitar-se em posição fetal pode ajudar também: “Nossa mente trabalha da forma que permitimos. Se você permite se acalmar, ela fará isso, mas é necessário treino e paciência”, complementa.

Além de ajudar na saúde mental, a yoga também pode ser procurada para melhorar a postura e aliviar dores musculares causadas pelas longas horas sentadas diante do computador. E, aproveitando que você já passa muito tempo na frente do computador, você pode buscar na internet um aplicativo de Yoga para praticar em casa.

“Para fazer yoga em casa não é preciso muita coisa. Se você já tem um tapete próprio para isso é perfeito, mas caso não tenha, use o tapete de casa mesmo. Não é indicado que você faça as posições no chão sem qualquer superfície firme, porque algumas osanas precisam de um pouco de conforto para não machucar, por exemplo, quando você fica de joelhos ou se deita no chão”, explica Andrea Wellbaum, co-fundadora e professora de yoga da escola Hot Yoga, em São Paulo em entrevista à Marie Claire.

Massagem

A pandemia tem levado muitas pessoas à procura por tratamentos relaxantes em clínicas de estética. Segundo o aplicativo GetNinjas, utilizado para a contratação de serviços da América Latina, a busca por acupuntura, massagem estética, massagem anti stress, massagem oriental e massagem modeladora registrou o crescimento de mais de 36% no mês de abril.

Mas você pode estar se perguntando: “A massagem não deve funcionar para aliviar a ansiedade, já que é algo que eu só sinto no corpo”. Mas você está enganado. Segundo pesquisadores, o toque promove a sensação de acolhimento, conforto e carinho, importantes para que relaxemos. Além disso, a terapia reduz os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, e aumenta os níveis de dopamina e serotonina, neurotransmissores do prazer e felicidade.

A diretora do Instituto de Pesquisa sobre o Toque da Universidade de Miami, Tiffany Field, explica que a massagem aumenta o fluxo sanguíneo em áreas do cérebro que regulam o humor e o estresse. “Ao serem estimulados, os receptores aumentam a atividade do nervo vago, que tem um efeito calmante”, complementa.