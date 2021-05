A nova opção de transferência de dinheiro pelo aplicativo de mensagens WhatsApp já começou a funcionar no Brasil.

A novidade foi revelada oficialmente pela plataforma nesta semana. Como revelado, o novo recurso deve aparecer gradualmente para os usuários.

“A gente sabe que vocês estavam esperando por isso. Pagamentos no WhatsApp começa hoje a ficar disponível pelo Brasil”, detalhou em uma postagem no Twitter.

A grande novidade está disponível para os sistemas Android e iOS no país.

A gente sabe que vocês estavam esperando por isso. Pagamentos no WhatsApp começa hoje a ficar disponível pelo 🇧🇷. Para saber mais: https://t.co/O3l4UJOfXl pic.twitter.com/W2VFRuoWfC — WhatsApp (@WhatsApp) May 4, 2021

“Estamos trabalhando para que todo mundo tenha acesso o mais rápido possível, mas fica a dica: se você já tem a ferramenta disponível, mandar um pagamento para um amigo faz com que ele ganhe acesso”, completou o texto.

Serviço de pagamentos no app WhatsApp

Um tutorial completo, compartilhado pelo app, ensina como configurar o serviço de pagamentos no WhatsApp. Confira:

Como revelado, para enviar e receber dinheiro, o usuário precisa adicionar e verificar um cartão de débito, um cartão múltiplo com a função débito ou um cartão pré-pago emitido por um dos bancos participantes no Facebook Pay.

Ainda de acordo com as informações, outro vídeo ensina facilmente como enviar dinheiro no app de mensagens. Confira:

Texto com informações do app oficial

