Anunciadas as primeiras empresas privadas que farão lançamentos a partir do espaçoporto de Alcântara

Foram anunciadas recentemente as primeiras empresas que farão lançamentos não governamentais a partir do espaçoporto de Alcântara, de acordo com informações compartilhadas pela Agência Espacial Brasileira (AEB).

Atualmente, a Força Aérea Brasileira (FAB) é responsável pelo Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), localizado no estado do Maranhão.

Como informado, em texto compartilhado pela AEB, as empresas selecionadas vão realizar lançamentos de veículos espaciais não governamentais orbitais e suborbitais.

Neste primeiro momento, três empresas americanas e uma canadense seguem para a fase de negociação contratual junto à Aeronáutica. São elas:

Hyperion

Orion AST

Virgin Orbit

C6 Launch

Programa Espacial Brasileiro

Como detalhado pela AEB, o edital de chamamento público foi lançado em maio de 2020 pela Agência Espacial Brasileira e a FAB.

Um segundo chamamento público, referente à utilização de outra área dentro do CLA, está em andamento desde o último dia 16 de abril.

Centro Espacial de Alcântara

Ainda de acordo com as informações, o Centro Espacial de Alcântara (CEA) é considerado a “janela brasileira para o espaço”.

Para fins de exploração espacial, o Centro, composto pelas instalações em Alcântara (CLA) e em Natal (Centro de Lançamento da Barreira do Inferno – CLBI), tem condições de prover diversa gama de serviços.

Desde o suporte logístico, passando pela integração e testes de cargas úteis e dos veículos lançadores, até o lançamento e rastreio dos objetos espaciais propriamente dito.

Localização privilegiada dos sítios disponíveis

Como revelado, diversos serviços associados garantem a segurança e a confiabilidade do lançamento.

Tais como previsão meteorológica, rastreio por radar e telemetria, registros e análise de dados, monitoramento do espectro eletromagnético, entre outros.

Em termos comparativos, a região de Alcântara possui características singulares, entre as quais: a localização privilegiada dos sítios disponíveis, a 2º18’ ao sul da Linha do Equador, e a proximidade do mar, o que possibilita lançamentos em amplo leque de órbitas, das polares às equatoriais, com livre evolução sobre áreas desabitadas; ambiente meteorológico e sísmico favorável; baixa densidade de tráfego aéreo; condições ideais para lançamentos de pronta resposta (responsive launches); suporte logístico de uma grande cidade nas proximidade, São Luís.

Reprodução/AEB

Com informações da Agência Espacial Brasileira

