Quando a rotina fica mais corrida e o tempo curto, nada melhor do que contar com penteados que sejam rápidos e práticos de se fazer, não é mesmo? De toda forma, nem sempre quando isso acontece estamos inspiradas e sabemos como dar um “plus” nos fios, certo?

Sobre a pergunta feita anteriormente, se este é o seu caso, fique tranquila, pois é possível solucionar esta situação com dicas simples. E caso esteja curiosa, algumas sugestões compartilhadas em um tutorial do YouTube mostram como é possível “dar um jeito” no cabelo sem precisar fazer algo mirabolante.

Desta vez, o vídeo com recomendações é do canal da youtuber Julia Mihailenko que traz diversas alternativas, com opções despojadas e que você pode fazer a qualquer momento.

Já garantiu os seus acessórios?

Quer reproduzir os penteados enquanto assiste ao tutorial? Então, lembre-se que é importante que para isso você deve contar alguns acessórios, pois eles te auxiliarão na execução e finalização das dicas. Pensando nisso, se tiver, separe:

Grampo de cabelo;

Elástico de silicone;

Pente de cabelo;

Elástico comum;

Presilhas (opcional);

Tiara (opcional);

Lenços (opcional).

Sem mais delongas, confira abaixo o tutorial divulgado no YouTube. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

