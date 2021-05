Maio começou com tudo para muitos signos do zodíaco e alguns podem ter ainda a vantagem de encontrar novas pessoas que podem ser muito valiosas durante a jornada.

Confira os signos que podem conhecer pessoas importantes em maio de 2021:

Câncer

Este pode ser um mês para a abordagem de muitas questões profundas e cura do coração em diversos aspectos. Por mais que a verdade sobre algumas relações venha a tona, é provável que novas pessoas entrem na sua vida de forma especial.

Elas podem estar principalmente relacionadas com amizades, mas existe probabilidade de ser alguém que faça seu coração bater mais rápido. Novos momentos o farão perceber que alguns caminhos mudaram e experiências diferentes o aguardam.

Leão

Mais do que nunca, você se tornará muito sociável durante este mês. Esta energia tende a atrair novas pessoas no seu caminho, seja para amizades ou até mesmos romances. A diversão será buscada constantemente e é preciso ter cuidado com as decisões precipitadas.

É bom manter a paciência e descobrir que as coisas também podem ser intensas quando fluem naturalmente. É importante também recordar que a fertilidade estará em alta e gravidezes podem acontecer.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Sagitário

Esta será uma época de muito brilho e destaque da sua personalidade nos mais diversos ambientes. Essa energia irá aproximar algumas pessoas que entram na sua vida com um encantamento especial por você.

É bem possível que você se destaque ao conhecer os outros e também receba oportunidades na vida amorosa. A harmonia também irá chegar para aqueles relacionamentos que já estão na sua vida e passaram por momentos delicados.

Capricórnio

Este é um mês no qual a carreira se destaca, mas a boa relação com os outros e a fluidez do trabalho em equipe se estenderá para muitas outras áreas da sua vida. Isso o permitirá não só conhecer e se aliar a novas pessoas, como também fortalecer os laços já existentes.

Será bom ficar atento com as pessoas que admira, pois elas também podem se abrir mais para ouvir suas ideias ou se aproximarem de você. Esta é uma boa hora para fazer conexões e tirar vantagens de maneira positiva.