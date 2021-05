Desavenças, pelos mais diversos motivos, podem acontecer na vida e nem sempre é muito fácil lidar com isso. Para alguns signos, esse assunto se torna ainda mais sério e extenso, envolvendo dramas e atitudes que podem ser muito prejudiciais.

Confira os signos do zodíaco mais chatos para arrumar uma briga:

Touro

O taurino pode ter muita paciência enquanto ainda tenta manter o vínculo com alguém, mas se ele sentir que está sendo atacado e que tudo está se perdendo, irá agir de forma explosiva e impulsiva para mostrar quem tem razão.

Ele irá colocar a outra pessoa em dúvida não só diretamente, mas também indiretamente, buscando aliados que também comprem a briga. Este signo é teimoso e não filtra as palavras, pois a raiva o deixa totalmente imerso no conflito.

Escorpião

O escorpiano tem muita energia para confrontar quem arruma briga com ele e não cansa nunca de aumentar o conflito até sair como “vencedor”. Ele é ótimo em buscar razões ou atitudes do outro que coloquem seu caráter em dúvida, além de deixar seus sentimentos intensos tomarem conta.

Podendo se tornar alguém muito vingativo e que não tem medo de consequências, ele não se esquece de nada e pode nutrir o rancor por muito tempo, por mais que apareça por aí agindo normalmente. Uma hora ou outra, ele irá atacar de novo.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Câncer

O canceriano nem sempre entra em discussões com as pessoas mais próximas ou arruma brigas, mas quando alguém o tira do sério suas emoções se misturam e ele é capaz de atacar o outro de muitas maneiras.

Este signo tende a se passar bom sensível e pode assumir a postura de vítima facilmente, evidenciando ainda mais os erros dos outros e o fazendo perder aliados. Sua memória é especial e tudo o que foi dito ou feito pode ser usado contra o outro com muita estratégia. Ele não dá ponto sem nó na hora de prejudicar alguém.

Leão

A fama do ariano é conhecida entre os signos de fogo por ser briguento, mas o que poucos sabem é que o leonino pode ser muito mais extremo e cruel quando arruma uma desavença com alguém. Ele protege suas verdades, razão e reputação com todas as forças e não mede esforços para derrubar quem o ameaça.

Seus sentimentos explodem de uma vez e, por mais que possam agir de forma calculista e frieza até encontrarem suas certezas, tendem a assumir uma postura implacável depois que estão convencidos sobre um inimigo. Atacam diretamente e se podem influenciar outras pessoas a fazer o mesmo não pensarão suas vezes.