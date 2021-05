Aprender penteados novos é sempre uma excelente alternativa para aproveitar o dia, não é mesmo? E que tal conferir as principais tendências para o ano de 2021 quando o tema são formas de deixar os fios mais estilosos e elegantes?

Se você está curiosa, em um vídeo divulgado em seu canal do YouTube, a modelo profissional Marcela Carrasco compartilha 5 sugestões para inovar em sua rotina de maneira prática e com alternativas que contam ou não com acessórios.

Além das dicas de penteados, Carrasco traz também recomendações que vão valorizar ainda mais as suas produções.

Veja também estas dicas de penteados:

Está pensando em mudar o cabelo, mas não quer investir pelo menos por enquanto na tesoura e tinta? Se este é o seu caso, fique tranquila, pois é possível dar uma mudada em seu visual, sem alterações definitivas.

Com coque, tranças, lenços, faixas, pontas viradas para fora ou outras opções? Sem mais delongas, confira a seguir o vídeo divulgado por Marcela em seu canal do YouTube. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

O que acha de conferir mais algumas sugestões?