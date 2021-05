As curiosidades sobre o campo, o trabalho dos agricultores e os produtos que vêm da terra são o foco da cartilha “Alimentação: Como fazer boas escolhas para você e para o planeta” da Turma da Mônica. Uma parceria entre a WWF-Brasil (World Wide Fund For Nature Brasil) e a Mauricio de Sousa Produções, o guia é apresentado pelo Chico Bento, personagem caipira, que vive na roça e em contato com o meio ambiente, e busca conscientizar as pessoas, desde a infância, da necessidade de promover um sistema alimentar capaz de conservar a natureza. Curiosidades sobre o caminho da comida até a mesa, vantagens dos alimentos frescos, dicas para encontrar um agricultor próximo e um calendário para acompanhar o que há de mais fresquinho em cada mês também fazem parte da cartilha. (link para download no final do texto)

Para Mônica Sousa, diretora-executiva da MSP, é essencial divulgar e valorizar os produtos e os agricultores. “É por meio de conteúdos como este que conseguimos passar a importância da agricultura e da alimentação balanceada de forma lúdica e didática. Desta maneira, conseguimos reconhecer as vantagens dos alimentos frescos e destacar os produtos que são a base da cadeia produtiva de alimentos no Brasil”, aponta a diretora.

Para Gabriela Yamaguchi, diretora de Sociedade Engajada do WWF-Brasil, mais que apresentar a diversidade de frutas, legumes e verduras para as crianças, é preciso estar atento à forma como são produzidos e consumidos. “E os pais e educadores têm papel fundamental neste processo, ensinando aos pequenos o valor do que vem da terra e a importância de preservar e não desperdiçar. Por meio de ações simples, as crianças de hoje podem desenvolver hábitos alimentares mais saudáveis e que também contribuem para preservar o planeta”, diz Gabriela.

A cartilha na íntegra está disponível em: turmadamonica.uol.com.br/wwfbrasil/downloads/cartilha_wwf_alimentacao.pdf

Imagem: divulgação

