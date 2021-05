Alguns casais conseguem se complementar muito apesar das diferenças e acabam transformando-as em uma troca de aprendizagem que pode ser extremamente especial.

Confira os signos que formam casais diferentes, mas que aprendem muito um com o outro:

Touro e Gêmeos

O taurino pode passar muito tempo desenvolvendo raciocínios lógicos e colocando a inteligência em prática em tudo na vida, algo que complementa a curiosidade e desejo de aprendizagem do geminiano.

Eles conseguem compartilhar o mundo das ideias e transformá-las juntos em coisas tangíveis, dando a volta por cima em outras incompatibilidades e fazendo com que as diferenças não atrapalhem sua união de corpo, mente e coração.

Capricórnio e Libra

O capricorniano pode ser estável e tem muito compromisso com tudo o que empreende, inclusive nos relacionamentos. O libriano é capaz de aprender muito rápido a lidar com as pessoas e de forma intuitiva se dedica a fazer tudo dar certo.

Quando entram em um relacionamento, podem demorar se adaptar com a exigência ou leveza do outro, mas podem aprender de forma mutua valores muito importantes que o fazem ser ainda melhores. A experiência sempre será rica e prazerosa.

Escorpião e Virgem

A atração entre esses dois pode ser muito poderosa em um primeiro momento. Quando tudo começar a evoluir, o virginiano conseguirá trazer equilíbrio para os sentimentos do escorpiano, que por sua vez terá respeito e admiração pela inteligência do outro.

Eles conseguem abordar seus problemas a partir de visões de mundo enriquecedoras que podem ensinar muito um ao outro. Por isso, grandes experiências o aguardam e contribuem para a maturidade e crescimento.