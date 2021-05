O aplicativo de mensagens WhatsApp liberou recentemente uma nova atualização para os usuários da plataforma.

A novidade foi compartilhada pela app no Twitter, por meio de uma postagem, com um vídeo do novo ajuste.

“Fotos e vídeos no aplicativo agora estão ainda maiores, então ninguém ficará de fora! Essa é a razão perfeita para sorrir”, detalhou o app.

WhatsApp para Android e iOS

Como informado, com a nova atualização, fotos e vídeos no app agora estão ainda maiores.

A novidade está disponível para os sistemas Android e iOS. Confira o vídeo compartilhado no Twitter:

Texto com informações do canal app oficial

