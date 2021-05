Um vídeo ensina facilmente como enviar mensagens que ‘apagam sozinhas’ no aplicativo WhatsApp.

A gravação com o tutorial foi compartilhada recentemente pelo canal oficial, com mais de 1 milhão inscritos, no YouTube.

“Ao ativar esse recurso, as novas mensagens enviadas em uma conversa desaparecerão após 7 dias”, detalhou o app.

Saiba como enviar mensagens temporárias no WhatsApp

Como informado, as mensagens temporárias podem ser ativadas ou desativadas por ambos participantes em conversas individuais ou por admins em conversas em grupo.

A novidade está disponível para os sistemas Android e iOS. Confira o vídeo compartilhado no YouTube:

