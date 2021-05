Mais uma semana chegou e surpresas podem começar a movimentar maio de 2021! Aqui você confere o horóscopo semanal, com previsões para todos os signos do zodíaco.

Confira tudo o que pode rolar de 3 a 7 de maio de 2021:

Áries

Semana de estar com muito trabalho e com energias fortes. Por isso, recomendo que pensem duas vezes no que vão dizer ou comentar aos outros para não procurar problemas sem motivo.

Seu melhor dia será 4 de maio e você receberá uma nova oferta de emprego ou uma mudança de cargo; continue dando o seu melhor. Os arianos solteiros encontram um amor muito compatível do signo de Capricórnio ou Leão.

Você muda seu visual e cuida melhor da saúde. Dinheiro extra pode chegar e é importante guardá-lo. Organize seus afazeres e documentos importantes esta semana. Uma viagem pode ser planejada. Seus números da sorte são 09, 31 e 27.

Touro

Você terá boas energias em sua vida profissional e os outros reconhecerão seu esforço. Procure sempre aproveitar as oportunidades que a vida lhe oferece. Você terá sorte com os números 05, 31 e 29; tente combiná-los com sua data de nascimento.

Lembre-se que no amor você fica muito apreensivo e com ciúme. É preciso aprender a ter mais confiança no seu parceiro e a curtir o relacionamento de forma positiva. Os solteiros se apaixonam pelo signo de Escorpião ou Aquário e será uma combinação muito compatível. Não perca a oportunidade e se apaixone novamente.

Cirurgias saem bem. Você manda algo importante para o conserto. Um ex pode voltar a aparecer na sua vida, principalmente se existe um problema financeiro pendente.

Gêmeos

Semana de muito sucesso em tudo o que você faz no seu ambiente de trabalho. Mudanças muito fortes chegam, principalmente com relação a moradia. Você é muito impulsivo e apaixonado, o que às vezes traz problemas com seus amigos e parceiros; mantenha os pés no chão.

Seus signos mais compatíveis no amor serão Aquário, Virgem e Sagitário. Você terá a oportunidade de se sentir muito bem e eles entenderão o seu jeito de ser.

Na saúde é um momento de autocuidado e atenção. Você tem muito poder e esta semana sua energia mental o permitirá manter o foco para alcançar o que quer. Os números da sorte são 05, 66 e 31, principalmente nos jogos de azar. A cor que atrai positividade é o amarelo.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Câncer

Momento de inquietação que pode ser transformar em desespero esta semana, mas você deve se lembrar que não pode controlar tudo. É hora de fazer parceria com amigos ou família para lrvar projetos a diante.

Coisas relacionadas à venda de roupas entregam bons resultados. Procure abrir mais portas no ambiente de trabalho, pois para ter sucesso você deve se manter atualizado em seus conhecimentos.

No amor, você terá a oportunidade de fechar círculos com pessoas do passado e, assim, ser capaz de avançar em sua vida amorosa. Apenas lembre-se de aprender com os erros para que seus relacionamentos futuros sejam mais positivos. Controle o ciúme. Seus números são 07, 41 e 20.

Leão

Você estará com toda atitude e boa fé para ajudar os outros, principalmente sua família. Serão alguns dias de mudanças no trabalho ou nos projetos. Lembre-se de que você deve evitar buscar problemas onde não existem.

Seu sempre quer ser superior aos outros, então tente se controlar mais seu jeito de ser. Seus signos mais compatíveis são Áries, Câncer e Sagitário, com eles você poderá encontrar aquela estabilidade que tanto deseja e falar de um amor profundo e verdadeiro.

Muitas portas se abrem no romance para conhecer alguém especial. Sua cor é o azul. Uma oportunidade de negócio ou trabalho surge. Seus números da sorte são 08 e 21.

Virgem

Dias em que você pode ficar um pouco nervoso e chateado com problemas pessoais. Lembre-se que você tem o poder de se distanciar de tudo o que é negativo, você só precisa se concentrar e verá que a paz virá até você.

Você pode conseguir dinheiro extra e faz pagamentos ou tenta começar a economizar. Seu melhor dia será 5 de maio e a vida sorrirá para você. Um novo contrato o deixará satisfeito.

Lembre-se de ser sempre discreto com seus planos para não atrair energia negativa. O amarelo ajudará que a sorte permaneça com você por mais tempo.

Você terá sorte com os números 03 e 25. Sua cor é o vermelho. Sua compatibilidade no amor será com os signos de Capricórnio e Áries. Um ex volta a procurá-lo.

Libra

Você terá dias repletos de boas notícias relacionadas ao trabalho, mas deve ser discreto para não causar inveja com seus planos. Adquirir mais conhecimento o ajudará a ter oportunidades importantes.

Não se sobrecarregue com problemas de relacionamento e tente chegar a um acordo e se não conseguir, pense dar um tempo. Lembre-se que primeiro é preciso amar a si mesmo para poder amar os outros e construir algo realmente bom.

Você terá sorte em 5 de maio, principalmente no amor. Alguém do signo de Peixes ou Gêmeos pode chegar e sentimentos nascem. Apenas tente não ser tão intenso no começo e aprenda a dar espaço para que o outro também tome atitudes.

Você recebe um dinheiro que não esperava devido a uma dívida do passado. Organize documentos ou papéis importantes. Você saberá de um casamento na família. Seus números da sorte são 11 e 20.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Escorpião

Semana para mudar sua atitude e ser muito positivo em tudo que fizer. Você terá sorte com os números 00, 36 e 72. Lembre-se que você tem que medir suas palavras quando fica com raiva, porque às vezes você fala sem pensar e é impulsivo; tente ficar mais calmo.

Tenha cuidado com o que come e evite uma infecção estomacal, pois este é seu ponto fraco na saúde esta semana. Você é um líder nato, então tente explorar essa virtude e adquira mais conhecimentos.

Tenha cuidado com o coração ou com a pressão alta; tente parar de fumar e se afaste de outros vícios. Você resolve uma questão legal. Seus números da sorte são 04, 26 e 11. Sua cor é o azul. Lembre-se que está na hora de economizar.

Sagitário

Dias de negociações e novos contratos. Tente se controlar e não ficar com raiva sem motivo. Seja mais tolerante com as pessoas que amam você. Você saberá de um divórcio e alguém precisará do seu apoio.

Dê uma boa olhada nas suas amizades e deixe de lado as pessoas que não trazem nada de bom para você. Você se prepara para uma viagem. Muito trabalho causará cansaço; tente cuidar da saúde e relaxar para ficar com o melhor humor.

Tudo sairá bem com cirurgias. Um amor do signo de Libra ou Aquário entrará em sua vida. Seu melhor dia será 5 de maio. Você recebe pode receber uma melhor oferta de trabalho. Seus números da sorte são 13 e 44. Relacionamentos continuam estáveis e com muita paixão.

Capricórnio

Semana para iniciar uma nova etapa em sua vida. Pare de se sabotar e se abra para a possibilidade de ser mais feliz. Você é muito perfeccionista, mas não deve tentar controlar tudo. Você assina um novo contrato ou renova o que já possui.

Tente continuar economizando para o futuro e não fale sobre tudo o que você quer fazer para não atrair energias ruins. Seja um pouco mais determinado nos negócios. Um amor do passado o procura para conversar ou tentar voltar.

Você terá sorte no dia 4 de maio com os números 01, 23 e 47. Vista-se com cores fortes para que a energia positiva continue crescendo. Um convite chegará.

Aquário

A semana será ocupada. Seu signo precisa estar ocupado para se sentir útil, mas tente dar um tempo par descansar. Você recebe um dinheiro extra.

Seus números da sorte são 14, 28 e 99. Você faz resolve pagamentos e burocracias; tudo sairá bem. Momento de crescimento pessoal e de avanço em seus próprios projetos ou negócios.

Lembre-se de ser um pouco desconfiado e ter muito cuidado para que ninguém abuse da sua boa fé. Você manda algo para o conserto em breve.

Os aquarianos comprometidos ​​começam a planejar um passo importante no relacionamento. Os solteiros podem se apaixonar por alguém do signo de Touro, Escorpião ou Leão que será muito compatível e apaixonado. Você recebe reconhecimento.

Peixes

Semana de muita energia positiva e de crescer profissionalmente para ter mais oportunidades de trabalho. Você está no seu melhor momento nos negócios e vida financeira.

Cuide da dor nas costas e tente ser mais saudável. Você vai se sentir muito apaixonado pelo seu parceiro e os piscianos solteiros conhecem alguém especial do signo de Câncer ou de Escorpião que será muito compatível.

Tente relaxar no trabalho e não leve os problemas tão para o lado pessoal. Uma viagem é planejada. Preste atenção aos seus sonhos porque uma mensagem divina chegará até você.

Seu melhor dia será 5 de maio, especialmente para negociações e novos projetos. Seus números da sorte são 01, 28 e 95. Gerencie melhor suas contas e vida financeira.