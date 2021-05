Ao longo do isolamento social, os pets foram grandes companheiros para preencher o vazio da quarentena. Por isso, a Canguru News elaborou uma lista de filmes que têm os animais de estimação como protagonistas que com certeza irão derreter o seu coração. Prepare a pipoca e confira!

Uma Mente Canina (2020)

Já imaginou desenvolver uma conexão telepática com o seu cachorro? É isso que acontece com Oliver após uma falha num experimento científico. Assim, ele e seu cãozinho, Henry, se tornam uma dupla inseparável. A nova união contribui para que Oliver consiga superar seus conflitos na escola e ajuda os pais a reatar o casamento. No entanto, eles também precisam lidar com outros desafios, incluindo a tentativa de escapar de um magnata ambicioso que quer roubar a tecnologia criada por Oliver. Logo quando foi lançado, o longa foi muito bem recebido pelo público, alcançando uma vaga no Top 10 da Netflix.

Direção: Gil Junger

Onde assistir: Netflix

Pets: A vida secreta dos bichos (2016)

O filme acompanha a história de Max e Duke, dois cachorros que vivem em Manhattan. Com muita comédia, a dupla vive diversas aventuras pelas ruas de Nova Iorque: enfrentam gatos, fogem da carrocinha e até se metem em confusão com um coelhinho líder de um exército de animais abandonados. Os dois precisam unir suas forças para voltar para Katie enquanto são perseguidos pelo coelho e seu exército. Em 2019, também foi lançada a sequência do filme, em que Katie tem um filho e, apesar do ciúme inicial, Max e Duke aprendem a conviver e amar o novo companheiro.

Direção: Chris Renaud e Yarrow Cheney

Onde assistir: Youtube

Frankenweenie (2012)

Victor é um menino que ama filmes de terror e vive produzindo vídeos caseiros com seu cachorro, Sparky. Quando o cãozinho morre em um acidente, Victor fica devastado. Indignado com a perda do melhor amigo, ele decide construir uma máquina para tentar reviver o companheiro. O experimento funciona, mas ele não esperava que Sparky voltasse com uma aparência assustadora e hábitos um pouco diferentes. Baseado no clássico “Frankenstein”, de Mary Shelley, a animação tem uma narrativa envolvente e tocante. Assim como diversas outras produções de Tim Burton, “Frankenweenie” foi muito bem aclamado pela crítica.

Direção: Tim Burton

Onde assistir: Disney+

Bolt – Supercão (2008)

O cachorro Bolt é um dos astros de um famoso programa de televisão, em que tem superpoderes. Porém, ele não sabe que faz parte de uma série de TV e acredita que tudo que acontece nos sets é verdade. Durante a gravação de um episódio, Penny, sua dona, é sequestrada pelo vilão. Ele fica muito assustado com a cena e, para “salvá-la”, acaba fugindo do estúdio e encarando pela primeira vez o mundo real. Ao descobrir que seus poderes não funcionam realmente, Bolt precisa da ajuda de uma gata e de um hamster para voltar para Penny, embarcando em divertidas aventuras.

Direção: Byron Howard e Chris Williams

Onde assistir: Disney+

Benji (1974)

Após ser adotado, Benji, cão que dá nome ao filme, passa a viver com uma amável família. Porém, quando as crianças são sequestradas, ele é a única esperança para salvá-las. É um clássico dos filmes sobre animais de estimação. Devido ao sucesso, o longa já teve 4 continuações. Inclusive, em 2018 a Netflix lançou uma versão moderna do original de 1974. “Benji” traz uma história muito divertida e emocionante, é ideal para assistir com toda a família.

Direção: Joe Camp

Onde assistir: Netflix (2018), Youtube (1974)

