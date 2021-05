A curiosidade pode ser algo extremamente difícil de evitar em determinados casos. Alguns signos do zodíaco podem ser ainda mais motivados em intuir e descobrir o que está oculto.

Confira os signos que irão até o fim para descobrir segredos:

Áries

Quando a curiosidade para descobrir algo afeta mente do ariano, ele começa a mudar seu comportamento inesperadamente. Ele não costuma ser muito paciente e pode ir direto ao ponto para saber o que o aflige, mas nessas horas também consegue agir com paciência e estratégia se achar que esta é a forma mais certeira.

Seu sexto sentido pode apitar especialmente para assuntos que envolvem infidelidade ou possíveis falhas sobre a confiança. Ele tem muita força para carregar os segredos que envolvem e nem sempre desabafam com os outros, mas o jogo pode mudar se ele tem que esconder algo de terceiras pessoas, pois este signo não tende a guardar nenhuma informação prejudicial e prefere ser honesto.

Gêmeos

As pessoas de gêmeos são as mais curiosas de todo o zodíaco e fazem o possível para se envolvem em tudo o que podem e descobrirem a maior quantidade de informações, sejam elas importantes ou não. Geralmente, eles tentam absorver aprendizagens e experiências o máximo possível despretensiosamente, mas podem se tornar estratégicos se querem descobrir algo mais sério.

Sua curiosidade é levada ao limite com assuntos que envolvem intrigas e problemas ocultos que mudaram relacionamentos, envolvendo-os ou não. Eles se deixam levar e podem ter atitudes que extrapolam alguns limites da privacidade dos envolvidos, descobrindo também informações devastadoras.

Câncer

O canceriano talvez não tenha tanta curiosidade assim com o futuro ou com mudar o rumo de algumas situações que acontecem no presente. No entanto, a vontade de descobrir algo do passado pode deixar este signo muito empenhado em entrar em uma investigação implacável para decifrar informações.

Sua curiosidade pode se tornar uma obsessão e ele é capaz de revirar o passado como um profissional, mas também com um excesso de apego e melancolia. Tudo isso pode fazer muito mal e, por mais que muita coisa seja encontrada, ele tende a se arrepender de ir tão fundo quando vê as consequências em seu emocional.

Escorpião

O escorpiano costuma ser curioso e muito sensitivo para segredos ou tudo o que é mantido oculto pelas outras pessoas. De maneira natural e espontânea ele começa a ir atrás de pistas e informações para revelá-las. Ele consegue ser muito perspicaz e discreto, fazendo com aos outros não descubram facilmente suas intenções.

Assim como os cancerianos, podem ficar obsessivos e dedicar muita energia em fazer descobertas. Este signo tem a capacidade de se aprofundar e gastar muito tempo até chegar onde deseja. Pode estar sempre inquieto perseguindo as curiosidades que aparecem e esquece de viver o presente sem desconfianças.