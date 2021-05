Um vídeo completo mostra como liberar mais espaço no celular utilizando uma função nativa do aplicativo de mensagens WhatsApp.

A gravação com o tutorial foi compartilhada recentemente pelo canal BPV, com mais de 900 mil inscritos, no YouTube.

“Libere muito espaço em seu Android ou iPhone fazendo uma limpeza em seu Whatsapp”, detalhou o canal.

Whatsapp para Android e iOS

Como revelado na postagem, o usuário deve utilizar a função de gerenciar armazenamento do app de mensagens.

Com isso, pode deletar fotos, vídeos, e áudios. Confira o vídeo compartilhado no YouTube:

Texto com informações do canal BPV

