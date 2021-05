Maio de 2021 está chegando e a vida amorosa de alguns signos do zodíaco pode ficar ainda mais movimentado por amores do passado que tentam se reconectar novamente.

Confira os signos que podem ver um ex arrependido voltar em maio:

Gêmeos

É possível que uma pessoa do passado esteja passando por muitas mudanças e decida retomar contato com o geminiano de alguma forma, mesmo que apenas com palavras a distancia. Conflitos internos tendem a ser remexidos e uma aproximação pede muita prudência, principalmente para quem não está fortalecido emocionalmente.

A chance de descobrir que está pessoa ainda é extremamente “rebelde” é grande, mesmo que este amor antigo tente provar o contrário. Os signos mais propensos a tentar se conectar novamente são Touro, Virgem, Capricórnio e Sagitário. Este não será um momento estável para ambas as partes.

Escorpião

O escorpiano costuma se entregar bastante quando está apaixonado por alguém e, por vezes, acaba se esforçando e se dedicando muito para pessoas que não correspondem. Se você se encaixa neste perfil, uma pessoa do passado pode reconhecer tudo o que você fez e tentará voltar a retomar contato.

Esta pessoa, que pode ser principalmente do signo de Touro, Virgem ou Capricórnio, sente falta de um vínculo, mas ainda não deixou seu lado manipulador passar completamente. Para muitos, chegou a hora de deixar de esperar desculpas e se conectar com o seu próprio bem-estar, buscando novos caminhos no amor.

Virgem

Alguém que não valorizou as atitudes do virginiano pode tentar regressar chorando o leite derramado. É melhor não se deixar enganar, principalmente se esta pessoa teve erros importantes motivados pelo orgulho, egoísmo e instabilidade dos sentimentos, não sabendo se deseja ou não ter algo mais sério com você.

A maior tendência é que pessoas dos signos de Câncer, Escorpião, Peixes ou Leão. Por mais que existam coisas pendentes e os assuntos agora sejam mais abertos, é necessário buscar a paz interior e o crescimento. Ambos podem estar bastante confusos.