O fim de semana que marca o fim de abril de 2021 e início de maio chegou e o horóscopo reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco.

As previsões para cada signo do zodíaco de 30 de abril a 2 de maio de 2021:

Áries

Fim de semana para se divertir e conviver com pessoas queridas. Lembre-se que a família contribui para que seu signo se sinta mais forte. Uma viagem pode ser planejada. Você paga dívidas do passado e resolve pendencias.

Seu ponto fraco são as dores de dente, portanto cuide-se. Evite exagerar em alimentos gordurosos ou hábitos que diminuem sua saúde. Tenha mais paciência com as crianças.

Os melhores momentos chegam. Você terá sorte no sábado com o número 01, 29 ou 77. Um amor do signo de Peixes ou Leão o procurará. Você compra roupas e recebe um convite.

Touro

Sexta-feira de muita autoestima. Você recebe presentes que não esperava ou o convidam para comer. Seu carisma está em alta e você ficará cercado de pessoas que te amam muito. Você decide colocar todas as suas tarefas em ordem.

Um amor do signo de Capricórnio ou Libra procura por você; serão dias de grande paixão. Você recebe parentes. Não fique tão apreensivo com o que os outros pensam, sempre receba as boas críticas e descarte o que não serve.

Você paga uma dívida do passado. Tente fazer ioga ou meditação porque isso o ajudará a desestressar. Você terá sorte com os números 07 e 88.

Gêmeos

Você está se apaixonando de novo e isso faz com que a vida se preencha de esperança. Considere ter parceiro estável para se desenvolver mais na vida. Você dará um presente especial para alguém.

Seus números da sorte são 03 ou 41; adicione a data do seu aniversário para personalizar sua sorte. Tenha cuidado com as fofocas familiares e tente não se meter em problemas que não sejam seus, pois você se machucará.

Você pensa muito sobre se divorciar e reconstruir sua vida; todo mundo sempre pode começar de novo. Você compra roupas. Uma nova oportunidade de negócio pode chegar.

Câncer

Sexta-feira de boas notícias para o seu signo. Você terá a oportunidade de crescer profissionalmente e emocionalmente. Leve em consideração que você está na hora de construir seu futuro.

Lembre-se de que o mais importante na vida é a saúde. Pague suas dívidas e se controle com os gastos. Você faz uma viagem em breve.

Não seja mais tão rancoroso e tente curar seu coração das mágoas; a vida é feita de experiências e você se martiriza muito por elas.

Um amor do signo de Aquário ou Sagitário falará sobre paixão e relacionamento. Você terá sorte com os números 05 e 41. Descanse.

Leão

Fim de semana no qual uma viagem pode surgir. Lembre-se de aproveitar a oportunidade de descansar, pois sua energia precisa ser renovada. Tenha cuidado com as discussões com seu parceiro e seja mais paciente.

Tente proteger mais seus pertences, como celular ou a carteira para evitar roubos ou perdas. A convivência com a família pode aumentar.

Você terá sorte com os números 09 e 81. Controle o consumo de álcool e outros vícios; os excessos podem trazer péssimas consequências. Considere que é melhor manter um corpo saudável e fazer exercícios para relaxar também a mente.

Virgem

Fim de semana para refletir e ficar mais perto de sua família. Você saberá sobre o divórcio de alguém próximo e deve oferecer apoio. Lembre-se que o contato com a natureza o ajudará na renovação espiritual.

A oportunidade de investir em um negócio ou comprar algo surgirá. Pare de culpar o seu mau humor e seja mais paciente para aproveitar a vida. Você terá sorte com os números 14 e 23.

Leve em conta que o mais importante não é apenas dar, mas também conviver de forma divertida com quem ama. Um encontro amoroso muito positivo pode acontecer com os signos de Peixes ou Câncer. A paixão pode ser levada a sério.

Libra

Sexta-feira com muito trabalho atrasado para resolver. Procure solucionar problemas e lembre de colocar tudo em ordem para agradar seu próprio perfeccionismo.

Momento de não procurar problemas onde não existe e se acalmar no amor. Deixe que as pessoas amem você e aproveite os bons momentos. Você pode viajar ou fazer compras, mas deve se controlar com os gastos.

Faça um esforço para começar a economizar no cotidiano. Um amor do signo de Áries ou Gêmeos que falará de amor verdadeiro. Você terá sorte com os números 07 e 31.

Escorpião

Fim de semana no qual uma viagem pode surgir. Nesta sexta-feira, tente terminar todo o trabalho e não ter atrasos. Você ganha dinheiro extra.

É necessário analisar muito bem o que vai assinar ou consultar um advogado. Passe bons momentos em família. Você deve voltar a cuidar melhor da saúde.

Você se lembra muito de um amor do passado e isso o deixa triste; tente superá-lo e conhecer pessoas do signo de Áries ou Touro que são mais compatíveis com você. Seus números da sorte são 09 e 37 e seu melhor dia é 30 de abril.

Sagitário

Fim de semana para amar a família. Uma viagem pode surgir. Lembre-se de que seu signo se sente mais feliz na companhia das outras pessoas.

Você receberá a proposta de um novo emprego. Tente terminar todas as tarefas pendentes de trabalho e estudos. Não pense no que não aconteceu como o esperado e esqueça aquele amor que só fez mal para você.

Você compra algo e fica feliz. Alguém especial faz aniversário neste sábado. Passe tempo de qualidade com quem ama. Você terá sorte com os números 06 e 51; adicione a data do seu aniversário para personalizar sua sorte.

Capricórnio

Reuniões e mudanças nos projetos de trabalho. Você deve tentar ter tudo organizado para ter sucesso. Tenha cuidado com os problemas da sua casa e procure ser mais paciente com a sua família; não se zangue e tenha mais calma.

Uma viagem pode surgir ou um descanso do trabalho. Você pode se apaixonar por um amigo. Quem têm um parceiro, viverá um fim de semana muito apaixonado.

Você terá sorte com os números 01 e 27. Em 30 de abril, tenha mais pensamentos positivos e tranquilidade para fazer essa energia boa durar mais.

Aquário

Você terá um fim de semana divertido. Uma viagem pode surgir e estar em contato com a natureza o ajudará a se sentir mais feliz e renovado.

Evite amar tanto uma pessoa sem conhecê-la completamente. Lembre-se que nem tudo o que reluz é ouro. Momento importante com crianças.

Um novo amor do signo de Áries ou Libra que será muito compatível pode entrar na sua vida. Você terá sorte com os números 13 e 29. Tente usar vermelho e branco para que as boas vibrações se multipliquem.

Peixes

Com o fim do mês, chegam novos projetos para maio. Lembre-se que seu signo quer sempre atingir os objetivos em seu trabalho. Você recebe dinheiro extra.

Fique atento com os sonhos e preste atenção à sua intuição. Uma viagem de negócios ou por necessidade pode surgir. Você faz mudanças em sua vida para o próximo mês e uma delas pode envolver um negócio ou emprego.

Evite ser infiel e busque a paixão e a compreensão apenas em uma pessoa. Já é hora de amadurecer e encontrar alguém que o preencha. Você terá sorte com os números 05 e 44. Seu melhor dia é 30 de abril.