Sexta-feira chegou, mas antes de descansar, que tal aproveitar a oportunidade para aprender penteados novos? E se você é do tipo que passa horas rolando as páginas dos Pinterest conferindo dicas de como dar um “plus” nos seus fios, se prepare, pois estas dicas vão te ajudar muito.

Qual tipo de penteado você mais gosta? Com tranças, semi-preso, com bubble braids? Além destas, outras opções são ensinadas no canal da youtuber Júlia Reis, que traz em um tutorial com menos de 5 minutos dicas práticas e que você pode fazer sozinha, se tem o cabelo liso.

Importante! Embora seja possível executar as dicas com o cabelo totalmente liso, você pode deixá-lo também ondulado, o que trará um efeito ainda mais diferenciado.

Veja também estas dicas de penteados:

E então, já separou seus acessórios?

Lembre-se que caso queira reproduzir os penteados enquanto assiste ao vídeo, é válido que conte com alguns acessórios, que vão te auxiliar na execução e finalização, combinado? Pensando nisso, se tiver, separe:

Pente de cabelo;

Elástico de silicone em cor única ou colorido;

Scrunchies;

Elástico de cabelo comum;

Presilhas (Opcional);

Grampos (Opcional).

Sem mais delongas, confira abaixo o tutorial divulgado no YouTube. (Se não conseguir visualizá-lo, acesse o link).

Confira mais dicas: