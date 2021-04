Garena anuncia programas temáticos de Free Fire

A Garena anunciou uma série de programas temáticos de Free Fire. A novidade foi revelada pela desenvolvedora nesta semana.

Apresentados por influenciadores como Maah Lopez, Weedzão e MuriloShooow, os conteúdos têm como objetivo informar e trazer novidades relevantes à comunidade.

Como revelado, a transmissão será por meio dos canais oficiais no YouTube e Instagram. Confira:

Free Fire – Airdrop

Apresentado por Maah Lopez, o Airdrop é um programa de notícias semanal com as novidades do game.

O Airdrop vai ao ar todas as sextas-feiras, sempre às 19h, no YouTube Oficial.

Segue o Mestre

Focado em trazer dicas fundamentais sobre o game, o programa “Segue o Mestre” será apresentado por Peuzada, jogador profissional da Team Liquid.

Como revelado, com lançamento previsto para 29 de Abril, às 19h, o “Segue o Mestre” será transmitido mensalmente no YouTube.

Free Fire – Papo de Guarita

O programa quinzenal apresentado por Weedzão e Robertinha será focado em responder dúvidas da comunidade e mostrar os talentos dos fãs do jogo.

A estreia do quadro acontece na próxima terça-feira, dia 4 de maio, às 19h, também no YouTube Oficial.

Vídeo Platinadas

Ainda de acordo com as informações, MuriloShooow reage e comenta os “melhores” piores clipes da comunidade, ou seja, aquelas jogadas mais incríveis e inusitadas.

Com estreia prevista para 5 de maio, às 19h, o Vídeo Platinadas será um programa quinzenal no YouTube.

