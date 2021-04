Abril de 2021 praticamente chegou ao fim e cada signo do zodíaco deve finalizar esta fase da melhor forma e se preparar para entrada de maio.

Confira como cada signo do zodíaco deve encerrar abril de 2021:

Áries

Abril deve ser encerrado com humildade e pensamentos positivos. O equilíbrio entre lutar pelo o que você quer, sem passar por cima de ninguém será fundamental para colher bons frutos logo. A dureza com as pessoas queridas não o favorecerá em nada!

Touro

Encerre este ciclo acreditando mais em você e agindo com prudência diante de alguns problemas. Você ganhará mais poder e confiança ao se conectar com o mundo que o preenche internamente e a intuição.

Gêmeos

Finalize esta etapa permitindo-se acessar novas oportunidades e dando um passo para deixar claro o que quer. O medo de sair do lugar deve acabar e a coragem para assumir novas aventuras abrirão portas importantes.

Câncer

É melhor finalizar este mês sendo mais honesto e evitando traições que podem ser descobertas. Aceite que nem tudo depende de você e que a felicidade dos outros também é importante; chegou a hora de crescer por seus méritos.

Leão

Será muito benéfico finalizar abril entendendo o que é importante hoje em sua vida e deixando o passado para trás. Desta maneira, você se liberta de culpas, laços pesados e tudo o que o impede de ver o melhor da sua trajetória no presente e futuro.

Virgem

Vencer dificuldades com força e se manter firme em suas verdades o ajudará a finalizar abril da melhor forma. Você não pode controlar tudo, mas deve saber aquilo que o realizará e lutar por isso.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Libra

Esta fase pede uma finalização cautelosa e sem pressa nas decisões. É hora de controlar alguns aspectos da sua personalidade para seguir em frente com mais maturidade e iniciar uma nova fase de êxitos em maio de 2021.

Escorpião

Um ciclo se fecha, mas abre portas para experiências importantes na vida pessoal. Não tema realizar mudanças e fazer uma limpeza para poder se distanciar do que é negativo; assuma as rédeas para seguir um caminho de crescimento.

Sagitário

É preciso fechar este mês contando com ajuda e não se distanciando das pessoas queridas. É hora de realizar e não deixar sentimentos, atitudes ou mudanças para depois. Comece agora!

Capricórnio

A despedida deste mês acontece e sua vida se movimenta; não tema fortalecer seus passos até os objetivos e permanecer firme nas suas ideias. Uma etapa medrosa é deixada para trás e você deve se preparar para vencer.

Aquário

Você não deve terminar este mês cansado, pois é importante preparar as energias. Mudanças positivas e novos acontecimentos o motivarão em maio de 2021. O mundo estará em suas mãos e é preciso saber que o que vai embora, nunca foi realmente seu.

Peixes

É necessário encerrar esta fase se importando com quem realmente o ama. Não deixe a negatividade e distanciamento atrapalhar o caminho próspero que se abre em maio de 2021. Crescer é preciso!