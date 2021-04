Mais um dia terminando e que tal aproveitar a oportunidade para dar um “up” em seu visual com penteados fáceis e rápidos? Se quer inovar em sua rotina, mas sem necessariamente cortar ou mudar a cor, as dicas de hoje vão te ajudar e muito.

Caso esteja curiosa, as recomendações desta quinta-feira (29) são do canal da youtuber Juliana Louise, que ensina em menos de 5 minutos, 4 dicas de penteados para quem tem o cabelo cacheado. E importante, todas as alternativas apresentadas podem ser feitas sozinhas em casa.

Separe os seus acessórios!

Principalmente se quiser reproduzir as dicas de penteados enquanto assiste ao tutorial, é importante que separe alguns acessórios. Lembrando que todos itens auxiliam não só no processo, mas também na finalização das indicações. Portanto, se tiver, garanta os seguintes itens:

Elástico;

Pente garfo;

Grampo;

Tiara;

Pente comum.

Mas e então, preparada para mais um tutorial rápido de penteados? Confira abaixo o vídeo divulgado no YouTube. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

