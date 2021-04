Telescópio espacial da NASA registra impressionante imagem de aglomerado de galáxias

Uma imagem extraordinária obtida pelo telescópio Hubble da Agência Especial Americana (NASA) captou o aglomerado de galáxias Abell 2813 (também conhecido como ACO 2813). O arquivo foi revelado nesta semana, por meio de comunicado.

Como revelado pela NASA, o registro tem uma beleza quase delicada, que também ilustra a notável física em ação dentro dela. A imagem demonstra espetacularmente o conceito de lentes gravitacionais.

Entre os pequenos pontos, espirais e ovais que são as galáxias pertencentes ao aglomerado, existem várias formas distintas de crescentes.

Como detalhado pela NASA, esses arcos curvos de luz não são galáxias curvas. Eles são fortes exemplos de um fenômeno conhecido como lentes gravitacionais.

Fenômeno conhecido como lentes gravitacionais – aglomerado de galáxias

A lente gravitacional ocorre quando a massa de um objeto faz com que a luz se curve. Os crescentes curvos e as formas em “S” são luz de galáxias que estão além de Abell 2813.

O aglomerado de galáxias tem tanta massa que atua como uma lente gravitacional, curvando a luz de galáxias mais distantes ao seu redor.

Como detalhado pela NASA, essas distorções podem ter várias formas diferentes, como linhas longas ou arcos.

Essa evidência visual, de que a massa faz com que a luz se curve, é famosa por ser usada como prova da teoria da relatividade geral de Einstein.

Ainda de acordo com as informações, a imagem é uma compilação de observações feitas com a Câmera Avançada para Pesquisas e a Câmera de Campo Amplo 3 do Telescópio Espacial Hubble. Confira o registro completo:

ESA/Hubble & NASA, D. Coe

Telescópio Espacial Hubble

De acordo com informações disponíveis na internet, Hubble é um satélite artificial não tripulado que transporta um grande telescópio para luz visível e infravermelha.

Foi lançado pela NASA, agência espacial estadunidense, em 24 de abril de 1990, a bordo do ônibus espacial Discovery.

Alerta sobre asteroide gigante que passará próximo à Terra neste semana

A NASA (Agência Espacial Americana) também emitiu um alerta recentemente sobre um novo asteroide gigante que passará próximo à Terra nesta semana.

Denominado oficialmente como ‘2021 HA3′, o objeto espacial passará próximo ao nosso planeta no dia 30 de abril.

Como revelado, o asteroide tem um diâmetro aproximado de 100 metros (dimensão estimada).

Pertencendo ao grupo ‘Apollo’ (em inglês), o corpo celeste mediano trafega atualmente em altíssima velocidade.

Segundo as informações, apesar da proximidade no espaço (alertada pela NASA), felizmente, não há risco de colisão.

Conforme informado pelo ‘Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS)’, é possível acompanhar o asteroide constantemente por aqui. Confira projeção divulgada pela NASA:

Reprodução – NASA

