Esta semana, o céu recebeu uma Lua Cheia especial chamada de “Superlua”. Este fenômeno com ascendente em Urano e Aquário marca o início de uma fase de transformações que podem ser realizadas na vida de cada um.

Confira como cada signo do zodíaco deve tirar proveito da Superlua:

Áries

É melhor não deixar as desconfianças e segredos tomarem a sua mente. Esta Lua Cheia o ajudará a se libertar de alguns pensamentos confusos, abrindo-se e confiando mais naqueles que o apoiam de verdade.

Touro

Chegou a hora de deixar alguns apegos irem embora e esclarecer assuntos que o reprimem ou causam chateação. É melhor confessar sentimentos e passar a viver relações mais sinceras e honestas.

Gêmeos

Momento de ser mais realista sobre o que faz bem ou não para você. Esta Lua Cheia o ajudará a honesto com o que sente e fechar ciclos destrutivos que o impedem de ir em busca daquilo que é real e favorece seu crescimento.

Câncer

Esta Lua Cheia o motivará a buscar seus verdadeiros objetivos e se abrir para o mundo sem esconder sua essência. Uma fase de destaque e ideias é iniciada; não tenha medo de errar.

Leão

Momento de se desfazer do que ocupa espaço e perseguir novos caminhos que o levarão a ter sucesso. Algumas despedidas difíceis podem acontecer, mas existem coisas que precisam ser feitas.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Virgem

Tenha atenção com o que você diz, mas não deixe de expressar suas verdades. Este é o momento de se abrir e liberar alguns medos, o que o motivará a fazer a diferença em situações tanto boas como mais complexas da sua vida.

Libra

Seus valores ficam ainda mais claros e é preciso olhar para dentro de si. Saiba o que traz felicidade e o que é mantido apenas por conveniência; essas conclusões o ajudarão a sair de dinâmicas muito prejudiciais e que atrasam sua prosperidade.

Escorpião

Uma fase de mudança é iniciada para que você abra novos caminhos, deixando o que já não é benéfico para trás. Você deve descobrir a própria liberdade e ouvir a intuição para saber o que deve ser cortado.

Sagitário

Muitas revelações podem chegar pela intuição ou sonhos. É um momento de identificar caminhos importantes e reconhecer ainda mais o que está ao seu redor para dar passos concretos.

Capricórnio

Permita-se abrir caminhos na sua vida e sair da zona de conforto. É hora de mostrar ao mundo para o que você veio e tornar realidade os objetivos que são cultivados. Aja!

Aquário

Momento de não ter medo de se destacar. É hora de se conectar com as outras pessoas de forma mais honesta de acordo com os seus sentimentos e acreditar nas próprias capacidades.

Peixes

A Lua Cheia o ajudará a compartilhar o que sente e mostrar para as outras pessoas que seus conhecimentos não devem ser ignorados. Este momento pede menos introspecção e mais ações concretas.