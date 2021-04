Com grafias parecidas, os termos vegetariano e vegano podem confundir. Mas, apesar de estarem relacionados à alimentação, as palavras significam movimentos distintos.

Na culinária, o que muda de um para o outro é que pratos vegetarianos restringem apenas o uso de alguns ingredientes, como carnes. Já os veganos não utilizam nada que seja de origem animal. Em uma receita, por exemplo, uma omelete pode ser considerada vegetariana e outras comidas podem se adaptar para serem feitas sem proteína animal. O mesmo pode acontecer com os veganos, que já criaram alternativas até mesmo para hambúrgueres.

Os movimentos, no entanto, são ainda mais complexos. Segundo a Sociedade Vegetariana Brasileira, o vegetarianismo é um regime alimentar que exclui produtos de origem animal. Dentro dele, algumas diferenças dividem o termo em quatro tipos. O primeiro, chamado de ovolactovegetarianismo, restringe o consumo de carne, mas utiliza ovos, leite e laticínios.

No lactovegetarianismo, apenas leite e laticínios são liberados. Já o ovovegetarianismo, como o próprio nome já diz, aceita apenas ovos na dieta. Por fim, o vegetarianismo estrito é aquele em que qualquer produto de origem animal não é consumido.

Este último é semelhante ao que promove o veganismo, que, por sua vez, é um modo de viver que busca excluir, na medida do possível e do praticável, todas as formas de exploração e crueldade contra os animais. A definição é da Vegan Society e faz referência não só a alimentação como também a roupas e produtos de beleza.