Telescópio Hubble da NASA capta estrela gigante à beira da destruição

Em um registro impressionante, o Telescópio Hubble da Agência Espacial Americana (NASA) captou uma estrela gigante à beira da destruição. O registro foi divulgado pela instituição nesta semana, por meio de um longo comunicado.

Como revelado, a camada de gás e poeira em expansão que envolve a estrela tem cerca de cinco anos-luz de largura, o que é igual à distância daqui até a estrela mais próxima além do Sol, Proxima Centauri.

A enorme estrutura foi criada a partir de uma ou mais erupções gigantes há cerca de 10.000 anos. As camadas externas da estrela foram sopradas para o espaço – como um bule de chá fervendo abrindo sua tampa. O material expelido equivale a cerca de 10 vezes a massa do nosso Sol.

Como detalhado pela NASA, essas explosões são a vida típica de uma rara raça de estrela chamada variável azul luminosa, uma breve fase convulsiva na curta vida de uma estrela ultra brilhante e glamourosa que vive rápido e morre jovem.

Essas estrelas estão entre as estrelas mais massivas e brilhantes conhecidas. Eles vivem por apenas alguns milhões de anos, em comparação com a vida útil de aproximadamente 10 bilhões de anos do nosso sol. AG Carinae tem alguns milhões de anos e reside a 20.000 anos-luz de distância, dentro de nossa galáxia, a Via Láctea.

Estrela gigante: estima-se que AG Carinae tenha até 70 vezes mais massa do que o nosso Sol

Variáveis ​​azuis luminosas exibem uma dupla personalidade: elas parecem passar anos em êxtase quiescente e então irrompem em uma explosão petulante. Esses gigantes são estrelas ao extremo, muito diferentes de estrelas normais como o nosso sol. Na verdade, estima-se que AG Carinae tenha até 70 vezes mais massa do que o nosso Sol e brilha com o brilho ofuscante de um milhão de sóis.

Como detalhado pela NASA, explosões importantes, como a que produziu a nebulosa, ocorrem uma ou duas vezes durante a vida de uma variável azul luminosa. Uma estrela variável azul luminosa apenas lança material quando está em perigo de autodestruição como uma supernova. Por causa de suas formas massivas e temperaturas superaquecidas, estrelas variáveis ​​azuis luminosas como AG Carinae estão em uma batalha constante para manter a estabilidade.

É uma disputa de queda de braço entre a pressão da radiação de dentro da estrela empurrando para fora e a gravidade pressionando para dentro. Essa combinação cósmica resulta na expansão e contração da estrela. A pressão externa ocasionalmente vence a batalha, e a estrela se expande a um tamanho tão imenso que explode suas camadas externas, como um vulcão em erupção. Mas essa explosão só acontece quando a estrela está prestes a se desintegrar. Depois que a estrela ejeta o material, ela se contrai ao seu tamanho normal, se acomoda e fica quiescente por um tempo.

Como informado pela NASA, como muitas outras variáveis ​​de azul luminoso, AG Carinae permanece instável. Ele experimentou explosões menores que não foram tão poderosas quanto a que criou a presente nebulosa.

Estrela superquente: continua despejando radiação abrasadora e um poderoso vento estelar

Embora AG Carinae esteja quiescente agora, como uma estrela superquente, ela continua despejando radiação abrasadora e um poderoso vento estelar (fluxos de partículas carregadas). Este fluxo continua moldando a nebulosa antiga, esculpindo estruturas intrincadas enquanto o gás que sai se choca contra a nebulosa externa, que se move mais lentamente.

O vento está viajando a até 670.000 milhas por hora (um milhão de km / h), cerca de 10 vezes mais rápido do que a nebulosa em expansão. Com o tempo, o vento quente alcança o material expelido mais frio, penetra nele e o empurra para longe da estrela. Este efeito de “limpa-neve” limpou uma cavidade ao redor da estrela.

O material vermelho é gás hidrogênio brilhante misturado com gás nitrogênio. O material vermelho difuso no canto superior esquerdo aponta onde o vento quebrou uma região tênue de material e o varreu para o espaço.

Como descrito pela NASA, as características mais proeminentes, destacadas em azul, são estruturas filamentares em forma de girinos e bolhas tortas. Essas estruturas são aglomerados de poeira iluminados pela luz refletida da estrela. As características em forma de girino, mais proeminentes à esquerda e na parte inferior, são aglomerados de poeira mais densos que foram esculpidos pelo vento estelar. A visão nítida do Hubble revela essas estruturas de aparência delicada em grande detalhe.

Estrela gigante: imagem foi tirada em luz visível e ultravioleta

A imagem foi tirada em luz visível e ultravioleta. A luz ultravioleta oferece uma visão um pouco mais clara das estruturas de poeira filamentar que se estendem até a estrela. O Hubble é ideal para observações de luz ultravioleta porque essa faixa de comprimento de onda só pode ser vista do espaço.

Estrelas massivas, como AG Carinae (estrela gigante), são importantes para os astrônomos por causa de seus efeitos de longo alcance no meio ambiente. O maior programa da história do Hubble está estudando a luz ultravioleta de estrelas jovens e a maneira como elas moldam seus arredores.

Estrelas variáveis ​​azuis luminosas são raras: menos de 50 são conhecidas entre as galáxias em nosso grupo local de galáxias vizinhas. Essas estrelas passam dezenas de milhares de anos nesta fase, um piscar de olhos no tempo cósmico.

Ainda de acordo com as informações, espera-se que muitas terminem suas vidas em explosões de supernovas titânicas, que enriquecem o universo com elementos mais pesados ​​além do ferro. Confira:

