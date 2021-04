Perdoar de coração nunca é uma tarefa fácil e, por mais que alguns signos se arrisquem a seguir em frente sem remorsos, eles não esquecem a falha cometida que os machucou.

Confira quais são:

Áries

Quando é decepcionado, o ariano terá explosões momentâneas e descarregará o que sente. Depois, ele costuma olhar para o futuro e pode até perdoar em tempo recorde. Ainda assim, este signo também é combativo e costuma se proteger para não ser machucado de novo.

Ele não esquecerá o que fizeram e, por mais que não acumule rancores visíveis, não se esquecerá da mancada. Qualquer gatilho pode despertar sua desconfiança e isso acontecerá tanto nas amizades, quanto em outros relacionamentos.

Câncer

O canceriano tem muito potencial para perdoar as pessoas, pois por mais que fique muito mal e sensibilizado, eles tentam sempre compreender as atitudes daqueles que amam. No entanto, sua raiva e rancor não passa assim tão facilmente.

Este sino tem uma das melhores memórias do zodíaco, o que faz com que ele sempre se lembre bem dos erros e de como as pessoas tentaram repará-los. Isso o faz estar preparado para qualquer coisa e já não colocar seus sentimentos tão em jogo assim.

Virgem

O virginiano sempre entrega bastante perfeccionismo em suas ações e pode ter muita dificuldade em compreender quem erra com as outras pessoas deliberadamente. Ele pode até superar a falha de alguém, mas guardará os detalhes de todo o ocorrido.

A confiança nunca mais será a mesma e ele tende a mudar a forma que trata a outra pessoa de forma duradoura. Seu lado pratico e analítico não o deixa se sensibilizar tanto e ficará muito mais alerta a qualquer atitude do outro.

Capricórnio

O capricorniano pode deixar a razão falar alto quando é decepcionado e agir de forma surpreendentemente madura, mas isso também esconde sentimentos profundamente tristes e ego ferido. Este signo também pode trazer o problema à tona diversas vezes.

Por mais que consiga dizer que perdoa e até tente voltar a ter um relacionamento com alguém que quebrou sua confiança, ele guardará o desapontamento como um grande aviso e não voltará a colocar a mão no fogo por ninguém.