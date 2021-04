Mais uma semana começando e para iniciá-la da melhor forma, somente conferindo um tutorial de penteados, não é mesmo?

Está buscando dicas para inovar no dia a dia, mas não quer sugestões que sejam complicadas ou que levam muito tempo? Se este é o seu caso, fique tranquila, pois as dicas de hoje são práticas e ideais para pessoas que têm o cabelo cacheado.

E caso esteja curiosa, as sugestões desta vez são do canal da youtuber Verônica Acássia, que traz em poucos minutos alternativas de penteados com bastante volume, coques, dicas se você quiser reduzir o volume, etc.

Veja também estas sugestões de penteados:

Mas antes separe os seus acessórios!

É isso aí! Como sempre reforçado, se você quer reproduzir os penteados enquanto assiste ao tutorial, é importante que conte com alguns acessórios. Além de ajudar no processo, alguns deles contribuem para a finalização. Pensando, garanta então os seguintes itens:

Borrifador;

Pente;

Elástico de cabelo;

Gel fixador;

Grampos (opcional);

Escovinha para o baby hair (opcional).

Preparada para mais um tutorial de penteados? Então assista abaixo ao vídeo divulgado no YouTube com 5 sugestões práticas e que você pode fazer sozinha em casa. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

O que você acha de conferir mais dicas para cabelos cacheados?