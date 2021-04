O penúltimo fim de semana de abril de 2021 chegou e alguns signos do zodíaco podem encontrar novos caminhos e oportunidades na vida amorosa durante esta fase.

Confira os signos abrem novas portas no amor este fim de semana:

Libra

A vida amorosa é levada mais a sério e este o momento de abrir portas importantes que podem fazer a diferença. Tente se afastar do que é negativo e não dar ouvidos a qualquer pessoa, assim você consegue aproveitar melhor os momentos que esta fase pode trazer. É hora de buscar os caminhos livres que são muito promissores, mesmo que eles não pareçam perfeitos.

Escorpião

A partir de agora sua autoestima e poder de atração cresce consideravelmente, o que pode atrair boas oportunidades. Os relacionamentos ganham mais brilho e romantismo e isso contribui para guinadas importantes na vida amorosa. Mantenha as emoções em equilíbrio e pense em tudo o que disser, pois sua intensidade aumentará.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Sagitário

Tudo se torna mais sério e momentos muito apaixonados podem acontecer. É possível que conexões superficiais se afastem, mas é necessário ver isso como uma oportunidade para buscar pessoas mais compatíveis. Os sentimentos se desenvolvem e a sensualidade toma conta. Chegou a hora de ter mais confiança e celebrar os bons momentos.

Capricórnio

Uma fase muito focada no romance e desejo chega à sua vida; ela pode durar até seis semanas. Agora é a hora de se preocupar mais com os assuntos do coração e buscar conexões mais significativas, pois os caminhos estão abertos. Mudanças positivas chegam também para a vida pessoal e suas decisões serão importantes.