O penúltimo fim de semana de abril de 2021 chegou e horóscopo reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco.

As previsões para cada signo do zodíaco de 23 a 25 de abril de 2021:

Áries

Momento de enfrentar decisões complexas para mudar o destino. Evite ter medo e se mantenha confiante para que sua força aumente e os desafios sejam superados.

No amor, você continuará estável em seu relacionamento. No entanto, um amor do passado pode voltar; tente fechar esse ciclo e focar no presente.

É hora de crescer e se preocupar com o futuro. Você pode receber dinheiro extra. Seus números da sorte são 09 e 21. Use o branco para que a abundância chegue até você.

Touro

Controle sua personalidade diante das situações difíceis. Avançar passo a passo é a melhor forma de manter a tranquilidade. Uma oportunidade de emprego mais bem remunerado pode surgir.

É hora de investir em relacionamentos mais profundos e deixar de lado as conquistas superficiais ou com muitas pessoas ao mesmo tempo. Um compromisso mais firme pode ser iniciado.

Você terá sorte neste domingo com os números 03 e 27. Use o vermelho para atrair fortuna. Tenha cuidado com as quedas na rua e seja mais cauteloso. Você recebe o carinho de pessoas queridas.

Gêmeos

Bons acontecimentos, principalmente na vida financeira. É bom ser paciente, pois a recompensa virá devido ao seu esforço. Cuidado com a inveja ou com pessoas que não tem sentimentos puros; a prata ajuda ase proteger de energias negativas.

Um objetivo ou negócio pode ser iniciado e tudo sairá bem. Não negligencie seu relacionamento, pois você precisa dele. Um convite especial pode chegar.

Bom momento para mudar o visual e ter mais autocuidado. Seus números da sorte são 33 e 14. Tente usar mais amarelo para proteção.

Câncer

Você deve priorizar seus planos e não se deixar derrotar por nenhum comentário negativo sobre você. A sensibilidade pode aumentar e é preciso se manter forte.

Nesse momento, é hora de realizar grandes conquistas na vida pessoal e profissional; tudo o que você fizer dará certo. Os tempos ruins ficaram para trás e você deve iter foco em seu trabalho; você verá que terá progresso.

Dinheiro extra ou aumento no trabalho podem acontecer. O amor chega e você não deve deixar a oportunidade passar. Você terá sorte com os números 13 e 29. Use mais azul para atrair abundancia para a sua vida.

Leão

Hora de deixar para trás amores e amigos que só se relacionam por interesse. Lembre-se de que é melhor ser amado com sinceridade; tenha força para enfrentar todos os seus medos e sair de qualquer situação tóxica.

Problemas legais são solucionados a seu favor. No amor, alguém com muita luz pode trazer a paz que você procura. Valorize-se e de valor a quem é reciproco.

A sorte chega neste sábado com os números 41 e 06. Tente usar mais preto ou cinza para atrair abundância. Descanse e durma melhor para recuperar as energias.

Virgem

Você terá sorte e uma dívida do passado pode ser paga, o que indica dinheiro extra. É hora de assumir o controle da sua vida em tudo o que diz respeito ao relacionamento e deixar tudo fluir com mais segurança nas próprias atitudes.

Seus signos mais compatíveis são par ao romance são Áries, Escorpião e Aquário. Uma mudança muito positiva está chegando, especialmente em questões de trabalho.

Aproveite esta onda de positividade para levar objetivos e negócios a diante. Você sorte nesta sexta-feira com os números 07 e 15. Use o vermelho intenso para atrair abundância.

Evite prestar muita atenção no que falam sobre você e não deixe que a inveja o atrapalhe. É hora de acreditar no próprio potencial e se afastar de quem o limita.

Libra

Momento de força e de tomar as decisões certas em sua vida, apenas tente manter a discrição. Cuida da sua saúde e se previna de doenças. Você faz pagamentos e se livra de dívidas.

Não tenha medo de um amor passado que pode voltar. Você faz mudanças em sua casa. Um animal de estimação pode surgir na sua vida.

Você recebe um convite. Esta é uma fase de transformação e de deixar para trás todas as coisas negativas. Você terá sorte neste domingo com os números 18 e 32. Use mais o amarelo.

Escorpião

Uma nova etapa está chegando a sua vida e será positiva. Os solteiros podem encontrar alguém especial para algo mais sério; leve tudo com calma para que seja próspero.

No trabalho, reuniões de última hora para mudanças pedem atenção; seu desempenho irá contribuir positivamente. Você recebe um convite.

Controle o consumo de álcool e outros vícios para ter mais saúde. A sorte neste sábado com os números 01 e 55. Use o azul para atrair boas notícias. Um drama ou desentendimento na sua vida diária deve ser finalizado.

Sagitário

São tempos de mudanças especialmente na sua forma de pensar. Coloque de lado o negativo e concentre-se em ser mais produtivo. Deixe rancores para trás para que você possa aproveitar sua vida agora.

Se você está passando por uma crise no relacionamento, peça conselhos antes de tomar uma decisão. Você recebe dinheiro extra ou paga uma dívida do passado. Você terá sorte neste domingo com os números 16 e 23.

Usar mais o branco para ter mais força espiritual. Relaxe mais para não se sentir tão cansado. Lembre-se de que a fofoca não acontece se você não der corda; então não faça comentários que possam causar problemas.

Solteiros podem continuar assim por um tempo, mas isso o ajudará a escolher uma pessoa melhor e que realmente tem a ver com você.

Capricórnio

Leve mais a sério os problemas de sua vida pessoal e busque a resolução favorável para você. Uma mudança de emprego pode acontecer em sua vida e será aproveitada.

Reserve um tempo para si, pois isso ajudará a renovar as energias. Em sua casa você terá situações de conflito; procure não dar tanta importância a isso e siga em frente.

Você conserta ou vende algo. Cuidado com as traições de amigos no trabalho e tente não confiar muito; guarde suas ideias. Você terá sorte neste sábado com os números 19 e 25.

Continue cuidando da saúde e alimentação para ter mais energia. A fase de se reinventar em todos os sentidos está chegando.

Aquário

Momento de muita luz espiritual e realizações; dê o passo inicial e prefira ser mais discreto com seus objetivos ou sucessos para não atrair inveja.

Um amor de Áries ou Virgem pode entrar na sua vida para um relacionamento correspondido e duradouro. Evite se sabotar e ver problemas onde não existem.

No trabalho, se afaste de discussões, principalmente com os chefes, pois as consequências podem ser ruins. Você ganha um presente que não esperava. A sorte chega neste domingo com os números 37 e 10. Use cinza e branco para atrair a abundância.

Peixes

Não se sabote com pensamentos negativos. Os próximos dias serão de fartura e de agradáveis ​​surpresas. Um novo negócio pode surgir ou sua renda aumenta; tudo sairá bem.

É hora de enfrentar as situações no amor e não ter medo; lembre-se que você é muito forte e é hora deve ficar com quem o faz realmente feliz. Seus signos mais compatíveis são: Áries, Gêmeos e Libra.

A sorte no domingo chega números 22 e 08. Você está iniciando uma nova etapa em todos os sentidos e deve aprender a ser mais positivo diante de todas as mudanças. O azul ajudará a atrair a abundancia.