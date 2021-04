Mais uma semana terminando e nada melhor do que finalizá-la aprendendo dicas novas de penteados, não é mesmo? E para ficar ainda mais legal, que tal conferir sugestões com recomendações de acessórios para auxiliar na finalização?

Quer aprender em poucos minutos como arrasar no dia a dia de maneira prática e com alternativas que você pode fazer sozinha? Então aproveite a oportunidade, pois o tutorial de hoje vai te ajudar muito.

E para quem está se questionando, as recomendações são do canal da youtuber Jéssica Gomes, que conta com mais de 160 mil inscritos. Nesta oportunidade, a youtuber compartilhou as sugestões em um vídeo publicado este mês.

Separe alguns itens para acompanhar o tutorial

Embora você vá conferir ao longo do vídeo algumas dicas de acessórios para finalizar os seus penteados, caso queira reproduzi-los enquanto assiste, é interessante que conte com alguns itens que vão te ajudar na execução e finalização. Assim sendo, garanta os seguintes artigos:

Elástico de cabelo;

Pente;

Presilha;

Lenços;

Grampos (adicional).

Sem mais delongas, preparada para mais um tutorial com dicas práticas? Então assista abaixo ao vídeo divulgado no YouTube. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

