Quando o assunto é amor, todas as pessoas sabem que a reciprocidade é importante. Infelizmente, isso nem sempre acontece na prática e alguns signos do zodíaco podem perder totalmente sua vontade de continuar alimentando o sentimento.

Confira os signos que se desinteressam se não são priorizados no amor:

Touro

O taurino sabe muito bem o valor das coisas e de si mesmo. Isso faz com que este signo cobre o que acha que é digno também nos relacionamentos, não aceitando migalhas ou pouca atenção de ninguém.

Ao tentar sempre ter o que merece e construir as relações com bases sólidas, ele pode parecer bastante exigente, mas esta atitude o impede de cair em roubadas. Ele é teimoso e quando coloca uma ideia na cabeça fará o possível para que as outras pessoas também o compreendam.

Câncer

O canceriano é muito conectado com seus sentimentos e emoções, atitudes que o fazem cuidar também daquilo que as outras pessoas sentem. As manifestações de carinho e atenção são muito valorizadas e ele sabe com facilidade quem está entregando pouco disso.

Quando acha que alguém não se importa como deve com um relacionamento, ele irá questionar bastante e tentar mudar esta atitude. Por mais que sofra e evite rupturas, esta é uma das maiores razoes para que ele se distancie de alguém.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Virgem

O virginiano é sistemático e detalhista não só com coisas práticas, mas também com o amor. Ele é dedicado e trata seus relacionamentos com seriedade, exigindo também ser priorizado neste quesito que considera tão importante.

Quando não consegue manter as coisas em ordem e sente que o sentimento está sendo muito descuidado pelo outro, ele irá perder sonhos e desejos. Este signo tende a lutar para fazer as outras pessoas abrirem os olhos, mas também pode desistir quando já está farto.

Libra

O signo de libra está acostumado a chamar a atenção e também dedica muito seus ouvidos, palavras e gestos para as outras pessoas. No amor, ele busca reciprocidade dos gestos e não acreditará em alguém que o deixa em segundo lugar.

Para o libriano importa muito o que um casal compartilha e como isso funciona bem para os dois lados. Por isso, se não encontra equilíbrio na dedicação tende a ir desencantando cada vez mais, até seguir em frente por outros caminhos.