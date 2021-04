O primeiro passo do romance é a conquista e, por mais que ela não seja tão simples, algumas pessoas se entregam bastante depois que ela acontece. Além disso, determinados signos possuem mais facilidade para deixar que os outros comandem as situações quando entregam seus corações.

Confira os signos que podem ser muito submissos quando são conquistados:

Gêmeos

Por mais que possa tomar muitas iniciativas para conquistar alguém, o geminiano não entrega o seu coração facilmente. Quando isso acontece, ele tende a se surpreender bastante e pode colocar a outra pessoa em um pedestal, ficando mais submisso a ela.

Infelizmente, este signo não é o maior especialista em tomar decisões ou se posicionar rapidamente. Se alguém pode ocupar o seu lugar nesses momentos, ele certamente entregará o poder sem sentir que está fazendo algo prejudicial.

Libra

Outro signo conquistador e que pode ter um carisma implacável é Libra. Ele está acostumado a encantar e se destacar com os pretendentes, algo que o faz muito receptivo as atitudes e gestos das outras pessoas quando o assunto é relacionamento.

Assumir o papel de dominante não é nada simples na vida do libriano, que sempre tentará realizar tudo com dinamismo e sem decisões concretas. Isso abre bastante espaço para que as pessoas imponham suas vontades e indiquem os caminhos a serem percorridos, principalmente se elas fazem isso de forma sutil.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Peixes

O pisciano é extremamente ligado à ideia de contribuir para que o outro mostre o que sente e o que deseja. Na conquista, isso tende a ser ainda maior e se tornar uma forma também de satisfazer quem ele se relaciona.

Este signo nem sempre é fã de tomar as rédeas e assumir as consequências de alguns atos, um comportamento que tende a deixar o caminho aberto para quem tem mais atitude e gosta de mostrar que sabe como as coisas devem ser feitas.